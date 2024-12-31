Çayırova\'da 2023\'te Nikah Kıyan Çift Sayısı Bin 180\'e Ulaştı

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Çayırova'da bu yıl dünyaevine giren çift sayısı bin 180 oldu.

Nüfus artış hızının en yüksek olduğu ilçelerden biri olan Çayırova'da nikah işlemleri sayılarında da artış gözlemleniyor. Bu yıl Çayırova Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan bin 180 çiftin nikahı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde yer alan nikah salonlarında kıyıldı. - KOCAELİ