ÇAYKUR'dan Üreticilere Uyarı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yaş çay üreticilerini fırsatçı özel sektör işletmelerine karşı uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Fabrikalarımız eliyle uygulanmakta olan program doğrultusunda hareket edilmesi, bu türden yoğun ortamları fırsata çevirmeye çalışanlara imkan verilmemesi için acele edilmemesi, her koşulda bahçelerinizdeki tüm mahsulün alımı konusunda ÇAYKUR'un güvencesi altında olduğunuzu siz değerli üreticilerimize saygıyla bildiririz" ifadeleri yer aldı.

ÇAYKUR, 2025 yılı Mayıs ayı yaş çay kampanyasını 16 Mayıs'ta başlatmasının ardından, yoğunlaşan çay alımları nedeniyle bazı özel sektör firmalarının bu durumu fırsatçılığa dönüştürebileceği endişesiyle üreticileri bilgilendirdi. ÇAYKUR tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli üreticilerimiz; 16 Mayıs tarihinde başlatmış olduğumuz birinci sürgün yaş çay alımlarımız, 49 fabrikamızdaki kapasite seviyesi maksimum olacak şekilde devam etmektedir. Bugün itibariyle ilk sürgünde 16. günü geride bırakmış olup, sürgün başlangıcının 10. gününden itibaren ise günlük 12 bin ton seviyesinde alım gerçekleştirmekteyiz. Makine ile günlük hasat miktarının artması sebebiyle oluşan bu yoğunluk, siz değerli üreticilerimizin sabırla ÇAYKUR tarafından bildirilen alım koşullarına riayet etmesi sayesinde herhangi bir değer kaybı oluşmadan atlatılabilecektir.

Bu nedenlerle, fabrikalarımız eliyle uygulanmakta olan program doğrultusunda hareket edilmesi, bu türden yoğun ortamları fırsata çevirmeye çalışanlara imkan verilmemesi için acele edilmemesi, her koşulda bahçelerinizdeki tüm mahsulün alımı konusunda ÇAYKUR'un güvencesi altında olduğunuzu siz değerli üreticilerimize saygıyla bildiririz."