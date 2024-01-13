ÇEDES Projesi kapsamında gençler camilerle buluştu

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında gençleri camilerle buluşturmak amacıyla sabah namazında gençler ve vatandaşlar Dalaman Merkez Camii'nde buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan bir protokolle hayata geçirilen ÇEDES Projesi kapsamında Dalaman Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Sabah namazından önce Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Abdullah Yakalı da sohbet yaparak ÇEDES projesinin öneminden bahsetti. Sabah namazı buluşması programına Dalaman Müftüsü Abdullah Yakalı, Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ile okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, çocuklar, resmi kurum çalışanları ve cemaat katıldı. - MUĞLA