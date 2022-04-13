Çekerek'te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Çekerek'te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

13.04.2022 09:45

Çekerek'te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu Yozgat Valiliğinin başlatmış olduğu 'İftar Buluşmaları Programı' doğrultusunda Çekerek ilçesinde vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Çekerek'te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

YOZGAT - Yozgat Valiliğinin başlatmış olduğu 'İftar Buluşmaları Programı' doğrultusunda Çekerek ilçesinde vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde valilik, kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan sofrada Vali Ziya Polat, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İlçe Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Eyüp Çakır'ın ve çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Vali Ziya Polat, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Vali Polat, "İnsanımız çok güzel, toprağımız çok güzel, kalbimiz çok güzel biz de bu güzellikleri aynı sofrada birleştirelim diye tüm ilçelerimizde iftar programları düzenlemeye başladık. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, aynı

sofradaki sevgimizi hayatımıza da yansıtıp bir ve beraber olalım. Tek amacımız olan sevdamız olan Yozgat'ımız için çalışmaya devam edelim." dedi.

Mehmet Yonar isimli vatandaş, "Yozgat'ta bu iftar programlarını hazırladıkları için çok memnun oldum. İnşallah yenilerine de kavuşmayı rabbim kısmet etsin. Yozgat Valimize, kaymakamımıza teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Ahmet Işıklı ise "Yozgat valimize, kaymakamımıza ve belediye başkanımıza bize bu iftar programını sunduğu için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İftar programının ardından Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından canlandırılan 'Çelebi Emmi" tiplemesi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Daha sonra bir çay evinde vatandaşlarla bir araya gelen Ziya Polat, çay içip sohbet etti.

Çekerek'te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
Çekerek'te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
Çekerek'te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

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Ziya Polat, Çekerek, Yozgat, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çekerek'te vatandaşlar iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


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