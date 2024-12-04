Çekmeköy Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Çekmeköy Belediyesi\'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde Anlamlı Etkinlik

Çekmeköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli bireyler için eğlenceli bir program düzenledi. Sanatçıların performanslarıyla renklenen etkinlikte, toplumsal farkındalık yaratma amacıyla özel gereksinimli bireyler de sahne aldı. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için sürdürülen çalışmaları vurguladı.

04.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:44
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Çekmeköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde program düzenledi. İlçe genelinden yüzlerce özel gereksinimli bireyin ve ailelerinin katıldığı programda, vatandaşlar doyasıya eğlendi. Birbirinden değerli sanatçıların sevilen şarkıları ile sahne aldığı programda unutulmaz bir gün yaşadı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çekmeköy Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin topluma katılımını desteklemek ve hayatlarına değer katmak amacıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. New Laila Balo Salonu'nda düzenlenen programa; Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda özel gereksinimli birey ve aileleri katıldı. Vatandaşlar Gökhan Özen, Özgür Akdemir, Yaşar Gümüş ve down sendromlu bağlama ustası Çağatay Aras'ın seslendirdiği sevilen şarkılarla unutulmaz bir gün geçirdi. Müziğin, insanları bir araya getiren güçlü bir araç olduğunu vurgulayan sanatçılar, performanslarıyla etkinliğe renk kattı. Vatandaşların doyasıya eğlendiği programda Sanatçı Mustafa Topaloğlu da fıkraları ile renk kattı. Programda, özel gereksinimli bireyler de şarkılar söyleyip dans ederek eğlenceye katıldılar.

Ampute Milli Futbolcudan Başkan Çerkez'e forma hediyesi

Hayatının filmlere konu olan Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Barış Telli de programa katıldı. Hiçbir zorluğun önlerinde engel oluşturmayacağını ifade eden Telli, Başkan Orhan Çerkez'e adının yazılı olduğu milli takım formasını hediye etti.

"Bu ülkenin asıl değerleri olduklarını hissettirmeliyiz"

Çekmeköy Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için sürekli olarak çalıştıklarını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "İnsanlar birbiriyle eşit şekilde doğar. Fakat insanlara aynı şartlarda yaşama şansı sunmayınca bazıları ileri bazıları da geri gider. Mühim olan insanların yaşam alanlarında eşit şartlar eşit imkanlar oluşturmak. Bizlerde kamu yöneticisi, belediye başkanı olarak Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile özel gereksinimli kardeşlerimiz için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Engelsiz araçlarımızla da ihtiyaçları doğrultusunda özel gereksinimli vatandaşlarımızı istedikleri yerlere götürüp, getiriyoruz. Mühim olan bu kardeşlerimizin özgüvenini arttırıp topluma kazandırmak. Bunları da nasıl yapacağız? Onlara değer vermeliyiz, onlara bu ülkenin asıl değerleri olduklarını hissettirmeliyiz, onlara eşitlik ilkesinden faydalandırmamız gerekiyor. Sosyal ve ekonomik yaşamlarını rahatlatacak bazı alanlar oluşturmamız gerekiyor" dedi.

"Bu konuda samimi ve doğal duygularla yaklaşmak lazım"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Dünyada birçok branşta başarılı engelli kardeşlerimiz var. Yeter ki insanlarımıza eşitlik ilkesi ile yaklaşalım. Eşit imkanlar verelim Yapamayacakları işler yoktur. Mühim olan insanın kalbinde bir engelinin olmaması. Bu konuda samimi ve doğal duygularla yaklaşmak lazım. Engelliler gününde gelip 2 satır sayfaya yazılan yazıyı okuyup gitmek değil mühim olan o insanlarımızın yaşam şekline inmek ve onları anlamak lazım" şeklinde konuştu.

Ampute Milli Takım Futbolcusu Barış Telli, "Bugün bambaşka özel bir gün. Dünya 3 Aralık Engelliler Günü. Bugünün önemi aslında biz ne kadar farkındalığı ön plana çıkartırsak o kadar başarı geliyor. Bunların en büyük örneklerinden birisi ampute futbol. Bende bir ampute milli takım futbolcusu olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Çekmeköy Belediyesi böyle bir organizasyon yaptığı için ve beni davet ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. İmkanlar verildiğinde buradaki kardeşlerimin de başarıya imza atacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Son Dakika

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