Çelik ve Orhan GSİM'deydi - Son Dakika

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik ile Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak ilçedeki gençlik ve spor yatırımları hakkında istişarede bulundu.

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik ile Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Ziyarette Aziziye ilçesindeki gençlik ve spor faaliyetlerinin yanı sıra spor yatırımları hakkında istişarede bulunan Kaymakam Çelik ile Belediye Başkanı Orhan, İl Müdürü Öztürk'e başarı dileğinde bulundu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, kendisine 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik ile Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti. - ERZURUM