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Çelik ve Yaşam Heykel yarışması eserleri AKM'de görücüye çıktı - Son Dakika

Çelik ve Yaşam Heykel yarışması eserleri AKM'de görücüye çıktı

30.11.2021 16:36

Çelik ve Yaşam Heykel yarışması eserleri AKM'de görücüye çıktı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi bu kez AKM Osman Zeki Oral Sergi Salonu'nda kent protokolünün katılımıyla açıldı.

Çelik ve Yaşam Heykel yarışması eserleri AKM'de görücüye çıktı

ZONGULDAK - Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi bu kez AKM Osman Zeki Oral Sergi Salonu'nda kent protokolünün katılımıyla açıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AKM'nin yenilenen yüzüyle resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Bu yılki teması 'sürdürülebilirlik' olan ve çeliği sanatla buluşturan eserlerin yer aldığı 6. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi bu kez belediyenin yenilediği Atatürk kültür Merkezi'nde açıldı.

Osman Zeki Oral sergi Salonu'ndaki açılışa Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sinan Bozkurt, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, belediye meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu başkan ve yöneticileri, Erdemir Kurumsal İletişim Sorumluları, muhtarlar ve diğer davetliler katıldı.

Çeliğin sanatla buluştuğu eserleri geniş kitlelere ulaştırmak hedefleniyor

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, açılışta yaptığı konuşmada belediyenin tadilata aldığı AKM'de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapacaklarını belirtti.

Sergi salonlarının kapısını Erdemir sergisiyle açtıklarını ve çeliğin sanatla buluştuğu güzel eserleri daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini anlatan Başkan Posbıyık şunları söyledi:

"Erdemir'in, her yıl düzenlediği Çelik heykel sergisinin geniş kesimlere ulaşabilmesi için AKM'de tekrarını arzu ettik. Şehrin merkezinde, halkın gezdiği alanda herkesin bu nadide eserleri görmesini istedik. Bugün bunu gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyorum. Çeliğin sanata dönüşmesine ve halkla buluşmasına aracılık eden Erdemir Genel Müdürü'ne ve yöneticilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Sanata yönelik bu duyarlılıklarının artarak devam etmesi en büyük dileğimizdir. AKM'yi önümüzdeki günlerde görkemli bir törenle açmayı düşünüyoruz. AKM'de çalışmaların büyük bölümünü tamamladık sadece çok amaçlı toplantı salonunda bir takım eksikliklerimiz var. Ancak orası bitmeden halkımız AKM'den yararlansın diye sergi salonlarını, kullanılabilir bölümleri hizmete açıyoruz. Çok amaçlı salonun kapısı dışarıya açıldığı için orayı kapalı tutacağız ama diğer alanların hepsini kullanır hale getirdik.

Hayatımızın her alanında bulunan ve kalkınmamızın temeli olan çeliğin aynı zamanda sanat eserleri olarak karşımıza çıkması bizleri her zaman heyecanlandırıyor. Gençlerimiz için bu güzel eserlerin ufuk açıcı olmasını diliyorum. Erdemir Genel Müdürü, 2 tanesini Ereğli Belediyesi'ne hediye etti. Biz de Ereğli Belediyesi olarak bu eserleri burada sergilemekten büyük keyif alacağız. Çelikten yapılmış eserlerin en güzelleri Kdz. Ereğli'de, ne mutlu bize. Burada halkımızın beğenisine sunuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Başkan Posbıyık'ın konuşmasının ardından Kaymakam Mehmet Yapıcı ve diğer protokol üyeleri 'hayırlı olsun' diyerek kurdeleyi kesip sergiyi birlikte gezdiler.

Sanatseverler, 5 Aralık tarihine kadar sergiyi ziyaret edebilecekler.

Çelik ve Yaşam Heykel yarışması eserleri AKM'de görücüye çıktı
Çelik ve Yaşam Heykel yarışması eserleri AKM'de görücüye çıktı
Çelik ve Yaşam Heykel yarışması eserleri AKM'de görücüye çıktı
Çelik ve Yaşam Heykel yarışması eserleri AKM'de görücüye çıktı

Zeki Oral, Erdemir, Heykel, AKM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çelik ve Yaşam Heykel yarışması eserleri AKM'de görücüye çıktı - Son Dakika


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