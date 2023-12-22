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Çelikhan'da Kar Yağışı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve hava sıcaklıkları -4 dereceye kadar düştü. Subatan Geçidi'ni kullanan araç sürücüleri güçlükle ilerlerken, Karayolları ekipleri temizleme çalışması başlattı.

Çelikhan\'da Kar Yağışı
22.12.2023 - 12:35,
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Çelikhan ilçesinde hava sıcaklıkları -4 dereceye kadar düştü. Çelikhan ilçesinde kar yağışından dolayı Subatan Geçidini kullanan araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşayarak güçlükle ilerledi. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda Karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışması başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çelikhan'da Kar Yağışı - Son Dakika
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