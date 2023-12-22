Çelikhan\'da Kar Yağışı

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Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar•
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Çelikhan ilçesinde hava sıcaklıkları -4 dereceye kadar düştü. Çelikhan ilçesinde kar yağışından dolayı Subatan Geçidini kullanan araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşayarak güçlükle ilerledi. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda Karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışması başlatıldı. - ADIYAMAN
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