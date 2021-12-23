Cemiyet Alanları projeleri hayat buluyor - Son Dakika

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun seçim vaatleri arasında yer alan Cemiyet Alanları projeleri Alandüzü, Acıelamlık, Taşkısığı ve Çamyolu'nda hayat buluyor.

Adapazarı Belediyesi tarafından Alandüzü, Acıelmalık, Çamyolu ve Taşkısığı mahallelerinde başlatılan Cemiyet Alanları projeleri bölge halkının buluşma noktası olacak. Düğün, cemiyet, taziye ve kültürel etkinlikler gibi birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak alanlar, 2022'nin ilk çeyreğinde açılışa hazır olacak.

Cemiyet Alanlarının bölgedeki vatandaşlar için önemli bir sosyal alan olduğunu vurgulayan Başkan Işıksu, "Hemşehrilerimizin buluşma noktası olacak Cemiyet Alanlarımızı şehrimizin farklı noktalarında hayata geçiriyoruz. Alandüzü, Acıelmalık, Taşkısığı ve Çamyolu'nda bu alanlarımızı tamamlamak için çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. 2022'nin ilk çeyreğinde bu dört Cemiyet Alanı'nı da hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemde bu alanların sayısı artacak. Adapazarı'mız için durmadan, yorulmadan ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - SAKARYA