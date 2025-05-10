Cenazelerde Yemek İkramı Sona Erdi - Son Dakika
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Cenazelerde Yemek İkramı Sona Erdi

Cenazelerde Yemek İkramı Sona Erdi

Bursa Nilüfer'de cenaze yemekleri kaldırıldı, karar istişare toplantısında alındı.

10.05.2025 15:52
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Bursa Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi'nde, cenaze sahiplerine ciddi bir maddi ve manevi yük getiren yemek ikramı uygulamasına son verildi. Mahalle Muhtarı Kağan Doğan, kararın, din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında alındığını duyurdu.

Bursa'da toplumsal uzlaşıyı ve ortak aklı önceleyen önemli bir adım atıldı. Nilüfer ilçesindeki Çalı Mahallesi Muhtarı Kağan Doğan'ın öncülüğünde başlatılan istişare toplantılarının ilki, mahallede görev yapan din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda cenazelerde verilen pide, cantık ve yemek ikramı konusu ele alındı. Katılımcılar, cenaze sahiplerinin acılı günlerinde ikram telaşına düşmesinin doğru olmadığı konusunda hemfikir olurken, bu tür uygulamaların hem ekonomik yük oluşturduğuna hem de yas sürecini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Mahallede görev yapan din görevlileri de, cenaze sonrası yemek ikramının dini açıdan uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi. Yapılan istişareler sonucunda, Çalı Mahallesi'nde cenazelerde yemek ikramı uygulamasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Muhtar Kağan Doğan, toplumun değerlerini gözeten, israfa neden olmayan ve acılı ailelerin yükünü hafifleten bu kararın mahalle halkı tarafından da benimseneceğine inandığını belirtti.

Katılımcı yönetimle yeni adımlar geliyor

Mahalle Muhtarı Kağan Doğan, istişare toplantılarının tek seferlik değil, düzenli aralıklarla sürdürüleceğini vurguladı. Mahallede karşılıklı fikir alışverişini temel alan bu toplantıların, sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Muhtar Doğan, "Mahallemizde her görüşe kulak veren, ortak aklı önceleyen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Katılımcı demokrasiyi mahalle ölçeğinde güçlendirmek istiyoruz" diyerek, bundan sonraki süreçte de vatandaşların görüşleriyle şekillenen kararlar almaya devam edeceklerinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cenazelerde Yemek İkramı Sona Erdi - Son Dakika

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