Cengiz Holding'den Sözcü Gazetesi'ne Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cengiz Holding'den Sözcü Gazetesi'ne Suç Duyurusu

Mehmet Cengiz, doğaya zarar verdiğine dair haberleri için Sözcü'nün 26 gazetecisine dava açtı.

14.03.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İş insanı Mehmet Cengiz, Cengiz Holding'in aldığı ihale veya doğaya zarar verdiğine ilişkin haberler yazan Sözcü gazetesinin 26 yazar ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Cengiz'in şikayetlerini haklı bulur dava açarsa gazeteciler hakkında 1 yıldan 4.5 yıla kadar, toplamda ise 17,5 yıla kadar ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Özellikle maden şirketleri ile doğaya zarar verdiği gerekçesi ile pek çok çevre haberine konu olan Cengiz Holdin'in sahibi iş insanı Mehmet Cengiz, Sözcü gazetesinin 26 gazetecisinden şikayetçi oldu ve her bir gazeteci için  17 yıla  kadar hapis cezası talep ettiği suç duyurusunda bulundu.

174 haber şikayet konusu oldu

Sözcü gazetesinden 26 yazar ve muhabirin yazdığı haber ve köşe yazılarının yer aldığı toplamda 174 ayrı haberden şikayetçi olan Mehmet Cengiz, Türk Ceza Kanunu'nun 7 ayrı maddesinden dava açılmasını istedi. Savcılık, Cengiz'in şikayetlerini haklı bulur ve dava açarsa gazeteciler, hakkında 1 yıldan 4.5 yıla kadar, toplamda ise 17,5 yıla kadar ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Konuya ilişkin konuşan ve hakkında yaptığı haber nedeniyle dava açılan muhabirlerden Evren Demirdaş, "Maalesef bu iktidar döneminde hiçbir gazeteci işini güvence altında yapamıyor çünkü iktidara yada kendisine yakın isimlerle ilgili yapılan haberlere zaman geçirmeksizin soruşturmalar, tazminat davaları hatta hapis cezalarıyla sonuçlanabiliyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı bir kişi olan bir müteahhittin şirketinin aldığı milyonluk ihaleyi haberleştirdiğim için mesnetsiz suçlamalarla hakkımda soruşturma açılmasına hiç şaşırmadım çünkü artık bu absürtlüğe alıştık" dedi.

Kaynak: ANKA

Sözcü Gazetesi, Cengiz holding, Mehmet Cengiz, Politika, Çevre, Hukuk, Medya, Yerel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cengiz Holding'den Sözcü Gazetesi'ne Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:19:05. #7.12#
SON DAKİKA: Cengiz Holding'den Sözcü Gazetesi'ne Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.