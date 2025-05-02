Çerkeş'te 4 Ayaklı Civciv Doğdu - Son Dakika
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Çerkeş'te 4 Ayaklı Civciv Doğdu

Çerkeş\'te 4 Ayaklı Civciv Doğdu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, kuluçkaya yatırılan tavuktan 4 ayaklı civciv çıktı. Veteriner, genetik bozukluk olabileceğini belirtti.

02.05.2025 17:17
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kuluçkaya yatırılan tavuğun yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Kadıköy köyünde tavuklardan birinin kuluçkasındaki yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Civcivin dört ayağını fark eden Mahmut Kayabaşı, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekim Bilal Sevinç ise durumun genetik bozukluğu ya da çift yumurta ikizliğinden meydana geldiğini dile getirdi.

Operasyon ile civcivin iki ayağını almanın mümkün olduğunu söyleyen Sevinç, "Çerkeş ilçemizde 4 ayaklı bir civciv meydana gelmiş. Bu durum, ya genetik bozukluk olabilir ya da gelişememiş çift yumurta ikizliğinden olabilir. Bu civciv maalesef çok uzun ömürlü olmayacaktır. Çok nadir de olsa bazen böyle vakalar ile karşılaşabiliyoruz. Bu durumda civciv dengeli adımlar atamayıp düşecektir. Dört bacağı da yere basmıyorsa bacaklarının kesinlikle operasyon ile alınması gerekir. Sıkıntılı bir operasyon olmaz sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çerkeş'te 4 Ayaklı Civciv Doğdu - Son Dakika

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