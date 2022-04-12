Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı

12.04.2022 21:01
Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarala yurt dışına çıkmak isteyen 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarala yurt dışına çıkmak isteyen 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik komutanlığı, saat 03.25 sıralarında hareketli lastik bot içerisindeki bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 27 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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