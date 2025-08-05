Cesur\'un Bisiklet Hayali Gerçekleşti

Hatay'da su satarak kazandığı parayı biriktirerek bisiklet almaya çalışan 9 yaşındaki Cesur Özkurt'un hayali, hayırsever vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Cesur Özkurt, okulların tatil olmasıyla yaz tatili sürecinde canının sıkıntısını gidermek ve bisiklet parasını biriktirmek için sanayide çıraklık yapmak istedi. Hevesle sanayinin yolunu tutan Özkurt, 'sen küçüksün, işe gelemezsin' sözleriyle hayal kırıklığına uğradı. Bisiklet hayalini yarıda bırakmak istemeyen çocuk, hevesle evinin önünde bir masa üzerinde su satmaya başlamıştı. Diğer işletmeler gibi fahiş fiyatlar yerine marketten 3.90 TL'ye aldığı 0.5 mililitrelik suyu 5 TL'ye satan küçük çocuk, çalışma azmi ve hevesiyle yürekleri ısıtmıştı. Sosyal medyada ilgi odağı olan su satan küçük çocuğa, hayırseverler tarafından hayalindeki bisiklet hediye edildi. Hediye edilen bisikletle hayaline kavuşan Cesur, bisikletiyle ilk pedalını çevirdi.

"Hayalimdekinden daha güzel bisikletim oldu, bisikletimi çok beğendim"

Hayırseverler tarafından hediye edilen bisikleti sürerken mutlu olduğunu dile getiren Cesur Özkurt, "Bisiklet almak için su satıyordum. Beni haber yaptılar, ardından da bana bisiklet getirdiler. Ben de çok mutlu oldum. Hayalimdekinden daha güzel bisikletim oldu, bisikletimi çok beğendim. Bisikletimi aldığımdan dolayı artık su satmayacağım. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Bu bisikleti getirdikleri için onlara çok teşekkür ederim" dedi.

"Bisikleti teslim ettik ve artık kendisi de su satmayıp okuluna daha çok adapte olacak"

Su satarak bisiklet almaya çalışan Cesur'a bisiklet hediye eden hayırsever Burak Kababıyık, "Cesur'un sosyal medyada bir haberini gördük. İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı bir haberine denk geldim. Arkadaşım bana göndermişti ve ben de kendi hikayemde yayınladım. Birkaç arkadaşla bisikletin ücretini toplayıp bisikleti alıp kendisini ziyaret etmek istedik. Bir çocuğun su satıp bir bisiklet alması şu anki imkanlarda biraz zor olduğundan dolayı kendisine destek olup hayalini gerçekleştirmek istedik. Bisiklet hayali olduğu için sanayide çalışmasına ve su satmasına gerek kalmadı. Bizler abileri ve ablaları olarak yanında olmak istedik. Bisikleti teslim ettik ve artık kendisi de su satmayıp okuluna daha çok adapte olacak. Hayalini gerçekleştirmiş olduk, bisikleti çok beğendi ve biz de mutlu olduk" ifadelerini kullandı. - HATAY