Üye Girişi
Cevahir Kafe'den örnek kampanya - Son Dakika

Cevahir Kafe'den örnek kampanya

03.02.2022 10:44
Cevahir Kafe'den örnek kampanya

Van'da faaliyet gösteren Cevahir Kafe Restoran, bir günlük kahvaltı geliriyle çadırda yaşayan Suriyelilere kömür alacak.

Van'da faaliyet gösteren Cevahir Kafe Restoran, bir günlük kahvaltı geliriyle çadırda yaşayan Suriyelilere kömür alacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cevahir Kafe Restoran İşletme Müdürü Cihan Akbal, mevsim itibariyle çetin geçen kış şartlarında kimsenin üşümesine gönüllerinin el vermediğini ifade ederek, bu kapsamda Suriye'de çadırlarda yaşayan vatandaşlar için bir kampanya düzenlediklerini söyledi. Özellikle çocukların da olduğu çadırlarda insanların adeta soğukla savaştığını aktaran Akbal, "Kış üşütür, iyilik ısıtır' kampanyası çerçevesinde Suriye'de çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için bir kampanya düzenlediklerini dile getirerek, "Bu kampanya çerçevesinde cumartesi günü 08.00 ila 14.00 saatleri arasında yapılacak olan kahvaltı geliri ile çadırlarda üşüyen Suriye halkı için kömür alıp, bu kömür yardımını ilgili kişiler aracılığıyla kendilerine göndereceğiz. Bu çerçevede bir torba kömür de senden olsun adı altında halkımızı Suriye'de çadırda yaşayan vatandaşlar için kahvaltıya bekliyoruz" dedi. - VAN

YORUMLAR
500

Suriye, Kömür, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cevahir Kafe'den örnek kampanya - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:37 Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap
10:28 Enflasyon son 19 yılın zirvesinde! Altın ve dolar nasıl tepki verdi?
10:07 Koronavirüsün yıldönümünde DSÖ: 144 bin ton tıbbi atık yaratılıyor
17:31 Okuduğu yazılar sonrası kadavra bağışçısı olan kadın: Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar
10:17 Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:08 Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
10:04 Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: Cevahir Kafe'den örnek kampanya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement