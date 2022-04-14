Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi

14.04.2022 13:03

Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi Bodrum'da çevre katliamına dur diyen Bodrum Belediyesi bahçe atıkları, hafriyat, moloz, evsel atık, geri dönüşüm atıklarıyla çevreyi kirletenlere 4 ay içerisinde 600 bin lira para cezası uyguladı.

Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi

MUĞLA - Bodrum'da çevre katliamına dur diyen Bodrum Belediyesi bahçe atıkları, hafriyat, moloz, evsel atık, geri dönüşüm atıklarıyla çevreyi kirletenlere 4 ay içerisinde 600 bin lira para cezası uyguladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kamusal alanlara gelişi güzel bahçe budama atıklarını, evsel atıkları konteyner kenarına veya belediyenin göstermiş olduğu alan dışına poşetlenmeden atan, geri dönüşüm değeri olan atıklarla doğayı ve sokakları kirleten, izinsiz hafriyat çalışması ile moloz dökümü yapan ve belgesiz kaçak hurdacılık faaliyetlerinde bulunan 73 kişi ve işletmeye, yılbaşından bu yana Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde toplam 600 bin 249 lira idari para cezası uyguladı.

Vatandaşın ihbarı da önemli

Devriye görevlilerinin yanı sıra vatandaş tarafından yapılan ihbarları da değerlendiren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Denetim Birimi ekipleri, bahçe atığı toplama günleri dışında farklı günlerde ve gelişi güzel bahçe atıklarını çöp konteynırlarının içine, yanına ve sokağa atanları yerinde tespit etti. Yapılan denetimler sonucunda Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde kişi veya işletmeler hakkında cezai işlem uygulandı.

Kaçak hafriyat ve moloz dökümüne sıkı takip

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, inşaat sezonu ile birlikte kaçak hafriyat dökümü konusunda da mücadelesini sürdürüyor. Belediye ekipleri şikayet üzerine veya yaptıkları rutin denetimlerde kaçak hafriyat döken kişi ve işletmelere, Kabahatler Kanununun 41/4 maddesince İnşaat atık ve artıklarının toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışında, gelişigüzel yerlere atan kişi ve işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Bodrum Belediyesi, moloz ve hafriyat dökümü yapacak kişi veya işletmelerin belediyeden alacakları makbuz karşılığında ilçe dışında gösterilecek hafriyat döküm alanlarına döküm yapması gerektiğini ve 2022 Ocak-Mart ayları içerisinde bu kurallara uymayarak kaçak hafriyat döken 78 kişi ve işletme hakkında işlem uygulandığını belirtti.

Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi

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Kabahatler Kanunu, geri dönüşüm, Para Cezası, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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