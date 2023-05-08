Aranması bulunan şahıs, bir yakınını ziyaret ettiği esnada cezaevine hükümlü olarak girdi

Miraç Knay:

Bu haberde dikkat çeken ne var şimdi??? Araması yada yakalaması olan kişi cezaevine ziyarete geldiğinde jandarma tarafından kimlik kontrolü yapılıyor.yakalaması yada tutuklaması varsa bunlar ifa edilir.adamı görmezden gelecek halleri yok ya. Gereksiz haber.