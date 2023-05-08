Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu bir şahsı ziyaret etmek amacıyla gelen İ.G. isimli şüpheli şahsın 'kasten yaralama' suçundan arandığı ve hakkında toplam 420 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Yerel › Aranması bulunan şahıs, bir yakınını ziyaret ettiği esnada cezaevine hükümlü olarak girdi - Son Dakika