Aranması bulunan şahıs, bir yakınını ziyaret ettiği esnada cezaevine hükümlü olarak girdi - Son Dakika
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Aranması bulunan şahıs, bir yakınını ziyaret ettiği esnada cezaevine hükümlü olarak girdi

08.05.2023 11:56
Aranması bulunan şahıs, bir yakınını ziyaret ettiği esnada cezaevine hükümlü olarak girdi

Aydın'da cezaevinde tutuklu bulunan bir yakınına ziyarette bulunan ve aranması olduğu ortaya çıkan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanınca aynı cezaevine hükümlü olarak girdi.

Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu bir şahsı ziyaret etmek amacıyla gelen İ.G. isimli şüpheli şahsın 'kasten yaralama' suçundan arandığı ve hakkında toplam 420 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

AYNI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Miraç Knay: Bu haberde dikkat çeken ne var şimdi??? Araması yada yakalaması olan kişi cezaevine ziyarete geldiğinde jandarma tarafından kimlik kontrolü yapılıyor.yakalaması yada tutuklaması varsa bunlar ifa edilir.adamı görmezden gelecek halleri yok ya. Gereksiz haber. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aranması bulunan şahıs, bir yakınını ziyaret ettiği esnada cezaevine hükümlü olarak girdi - Son Dakika


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