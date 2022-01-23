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Cezaevinden ailesi için mektup yazarak destek istedi, Başkan Beyoğlu sahip çıktı - Son Dakika

Cezaevinden ailesi için mektup yazarak destek istedi, Başkan Beyoğlu sahip çıktı

23.01.2022 14:23
Cezaevinden ailesi için mektup yazarak destek istedi, Başkan Beyoğlu sahip çıktı

Adli suçtan dolayı cezaevinde bulunan F.Y. isimli hükümlü, ailesinin zor durumda olduğunu dile getirerek, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan destek istedi.

Adli suçtan dolayı cezaevinde bulunan F.Y. isimli hükümlü, ailesinin zor durumda olduğunu dile getirerek, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan destek istedi. Bu talebe sessiz kalmayan Başkan Beyoğlu, ayni ve nakdi destek sağladığı ailenin diğer sorunlarının çözümü için de ilgili kurumlar üzerinden girişim başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan ailenin cezaevinde bulunan oğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na duygu dolu bir mektup yazdı. Adli bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan F.Y., babasının hem hasta hem işsiz olduğuna vurgu yaparak, ailesinin geçimini sağlayacak kimse olmadığını dile getirdi. Gençlik hatasıyla bir suç işlediğini ve bundan dolayı çok pişman olduğunu anlatan genç, zor durumdaki insanlara destek vermesiyle gönüllerde taht kurduğunu ifade ettiği Beyoğlu'ndan ailesine de destek olmasını istedi. "Aklım annem, babam ve kardeşlerimde. Buradan çok üzülüyorum. Sizden başka umudumuz yok. Allah rızası için bir şeyler yapın" diyen hükümlünün mektubundan çok etkilenen Beyoğlu, ailenin adresini tespit ederek ziyarette bulundu.

"Mektup beni çok etkiledi "

Sürpriz ziyaret karşısında önce şaşkınlık yaşayan aile, Beyoğlu'nu sıcak bir ilgi ile karşılayarak, yaşadıkları sorunları anlattı. F.Y'nin mektubundan çok etkilendiğini belirten Başkan Beyoğlu, "Allah kullarını çeşitli vesilelerle imtihan eder. Sizin için bunda bir hayır vardır. Bu kardeşimizin mektubu beni çok etkiledi. Yaşadıkları nedeniyle kitap yazacağını dile getirmiş. Pişman olması ve sizler için de endişeli olarak destek talep etmesi çok anlamlı. Benden talep etmesi ayrıca benim için gurur verici. Ne mutlu bize ki böyle bir intiba bırakmışız. Sizlere gerekli desteği sunacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hamdolsun bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı umutsuz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cezaevinden ailesi için mektup yazarak destek istedi, Başkan Beyoğlu sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevinden ailesi için mektup yazarak destek istedi, Başkan Beyoğlu sahip çıktı - Son Dakika
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