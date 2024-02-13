CHP Artvin İl Başkanı Demirhan Elçin\'i istifaya çağırdı

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

Cumhuriyet Halk Partisi Artvin İl Başkanı Orhan Atan, partisinden istifa eden Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin hakkında yaptığı açıklamada "Artvin belediyesinde çalışanları Artvin'in yüz aklarıdır ve sizin, benim çocuklarımdır. Buradan tüm belediye çalışanlarımıza ve tüm Artvinlilere sesleniyorum. Ne bu süreçte ne de bundan sonra sizlerin ve ailelerinizin ve evinizde ekmek bekleyen çocuklarınızın üzülmesine, işlerinden aşlarından olmasına asla izin vermeyeceğiz. Demirhan Elçin maalesef sen Artvin'e ve Artvinlilere layık olamadın, sen evladın yaşında çocuklara hakaret ettin, yaşlılara hakaret ettin ve onları işinden gücünden ettin" dedi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in bazı belediye çalışanlarına mobbing uygulayıp işten çıkardığını belirten Atan, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Parti binasından belediye binası önüne yürüyen partililer Demirhan Elçin'i protesto etti. Burada basın açıklamasını okuyan CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan şunları söyledi:

"PARTİMİZİN YOĞUN ARAŞTIRMA VE ANKETLERİ NETİCESİNDE MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI ADAYLIĞA UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR"

"Çok kıymetli Artvinliler, sevgili dostlar sizlerin de çok iyi bildiği gibi partimizin belediye başkan adaylığıyla ile ilgili olarak mevcut belediye başkanı Demirhan Elçin tarafından kamuoyunda uzun süredir sürdürülen bir tartışma var. Partimizin yetkili kurumları tarafından Artvin belediye başkanlığı adaylığına genel merkezimizin yaptığı yoğun araştırma ve anketler neticesinde mevcut belediye başkanı uygun görülmemiştir. Partimiz Artvin halkının yakından tanıdığı ve çok sevdiği Bilgehan Erdem öğretmenimizi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adaylığına atamıştır. Aday adaylığı süreci ve adaylık süreci ve adaylık açıklaması sürecinden sonraki süreçte Demirhan Elçin'in yaptığı uygunsuz açıklamalar partililikle ve belediye başkanlığı kimliğiyle asla uyuşmamaktadır ve tüm kamu oyununda malumudur.

"YAPTIĞIN BU DAVRANIŞ NE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA NE DE ARTVİNLİLERİN KİMLİĞİNE YAKIŞIR"

Bu açıklamalardan öte daha bugün sıcağı sıcağına belediye başkanın yaptığı son davranış, bardağı taşıran son damla olmuştur. Şöyle ki belediyemizde alın teriyle çalışan evine götürmek isteyen bizim çocuklarımıza, kendisi aday olmadığı için mobbing uygulamaktadır. Baskı yapmak çalışanların yerini değiştirmek, sosyal medya hesaplarından fotoğraf alıp ve onları işten çıkarmakla tehdit etmek aynı zamanda emeklilikle tehdit etmek ve bu da yetmemiş gibi işlerine son vermek ne belediye başkanlığına ne de Artvinlilerin kimliğine yakışır. Bu kötülükleri Demirhan Elçin bundan öncede yaptı ve iki kardeşimizi işten çıkardı ve biz uyardık ama bizleri dinlemedi.

"SENİN OTURDUĞUN BU KOLTUKTA BİNLERCE İNSANIN EMEĞİ ALIN TERİ VARDIR"

Başkana buradan sesleniyoruz. Artvin Belediyesi'nde çalışanlar Artvin'in yüz aklarıdır ve sizin, benim çocuklarımdır. Buradan tüm belediye çalışanlarımıza ve tüm Artvinlilere sesleniyorum. Ne bu süreçte ne de bundan sonra sizlerin ve ailelerinizin ve evinizde ekmek bekleyen çocuklarınızın üzülmesine, işlerinden aşlarından olmasına asla izin vermeyeceğiz. Demirhan Elçin maalesef sen Artvin'e ve Artvinlilere layık olamadın, sen evladın yaşında çocuklara hakaret ettin, yaşlılara hakaret ettin ve onları işinden gücünden ettin. Senin seçilmen için canla başla çalışan ailelerin çocuklarını aşağıladın, insan yerine koymadın ve senin oturduğun bu koltukta binlerce insanın emeği alın teri vardır."