CHP'den Araç Muayenesi Uyarısı

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, araç muayenesinin tercih değil, zorunlu kamu hizmeti olduğunu belirterek, "Kamu hizmeti vatandaşın sırtına yük bindirme alanı değildir" dedi.

Ertuğrul, TÜVTÜRK istasyonu önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, araç muayene ve egzoz emisyon ölçümü için istasyonlara başvuran vatandaşların ödeme sürecinde çeşitli mali yüklerle karşı karşıya kaldığını belirten Ertuğrul, muayene ücretleri, yeniden muayene uygulamaları, gecikme cezaları ve ödeme yöntemlerine bağlı maliyetlerin vatandaşlar tarafından eleştirildiğini söyledi.

Vatandaşların, muayene ücretini hangi yöntemle öderse ödesin aynı hizmeti aldığına dikkati çeken Ertuğrul, ekonomik açıdan zorlanan araç sahiplerinin zorunlu bir hizmet kapsamında ek maliyetlerle karşılaşmasının tepki topladığını ifade etti.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Araç muayenesi bir tercih değil, zorunlu bir kamu hizmetidir. Vatandaşın güvenliği için yaptırdığı bu işlemde, ödeme yöntemine göre 'komisyon' adı altında ek ücret alınması kabul edilemez. Kredi kartıyla ödeme yapan vatandaşlarımızdan ilave ücret talep edilmesi uzun süredir şikayet konusu. Oysa araç muayenesi zaten bir yükümlülük. Zorunlu bir hizmette, ödeme şekli nedeniyle vatandaşa fazladan maliyet çıkarmak adaletle bağdaşmaz."

Nakit taşıma zorunluluğu yaratmak da kartla ödemeyi pahalı hale getirmek de çağdaş kamu hizmeti anlayışına uymaz. Dijital ödeme teşvik edilirken vatandaşın cebinden daha fazla para çıkması kabul edilemez. Bu uygulamanın hukuki dayanağı ve sözleşme hükümleri kamuoyuna açıkça izah edilmeli; düzenleme vatandaş lehine yeniden yapılmalıdır. Kamu hizmeti kar alanı değil, vatandaş memnuniyeti alanıdır. Vatandaşın sırtına yük bindiren her uygulamanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Araç muayenesinde ücret artışları ve ek uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Ertuğrul, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrıda bulunurken, TÜVTÜRK'ün ise yaptığı açıklamada "Biz zaten gelirimizin yarısını devlete veriyoruz" ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Ertuğrul, "Ekonomik koşulların bu kadar ağır olduğu bir dönemde, zorunlu bir kamu hizmeti üzerinden vatandaşın yeni maliyetlerle karşı karşıya bırakılması kabul edilemez. Muayene ücretleri, yeniden muayene bedelleri, gecikme cezaları ve özellikle ödeme yöntemine bağlı komisyon uygulamaları yeniden değerlendirilmelidir. Vatandaş aynı hizmeti alırken farklı ödeme şekilleri üzerinden ek maliyete maruz kalmamalıdır" dedi.

Vatandaşların özellikle ödeme yöntemleri üzerinden alınan komisyonlar ve tekrar muayenelerde tahsil edilen ücretler konusunda yoğun şikayet ilettiğini aktaran Ertuğrul, sürecin daha şeffaf, denetlenebilir ve adil bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Zorunlu kamu hizmetlerinde vatandaşın mali açıdan korunmasının sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu vurgulayan Ertuğrul, ilgili kurumların kamuoyuna açık ve ayrıntılı bir bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi.

"Muayene ücreti yetmiyor, komisyon ekleniyor"

Araç muayenesi için istasyona gelen vatandaşlar da özellikle ödeme aşamasında karşılaştıkları ek maliyetlere dikkat çekti. Kredi kartıyla ödeme yaptıklarında "komisyon" adı altında ilave ücret kesildiğini belirten araç sahipleri, aynı hizmeti almalarına rağmen ödeme yöntemine göre farklı bedel ödemek zorunda kalmalarının adil olmadığını dile getirdi.

Bir vatandaş, "Nakit ödeme imkanı olmayan ya da yüksek tutarı kartla ödemek isteyen kişilerden ayrıca ücret alınması doğru değil. Sonuçta aldığımız hizmet aynı" ifadelerini kullandı.

Muayene işlemi sırasında tespit edilen eksiklikler nedeniyle tekrar istasyona gelmek zorunda kaldığını söyleyen bir başka vatandaş ise ikinci gelişte yeniden ücret ödemek zorunda kalabildiklerini belirterek bunun bütçelerini zorladığını ifade etti. Vatandaşlar, özellikle dar gelirli araç sahipleri açısından hem yeniden muayene bedellerinin hem de kredi kartı farklarının ciddi yük oluşturduğunu kaydetti.

Başka bir vatandaş da muayene ücretleri, ek masraflar, gecikme cezaları ve kredi kartı ödemelerinde alınan farkın toplamda yüksek bir maliyet yarattığını belirterek, "Zorunlu bir hizmet için zaten belirli bir ücret ödüyoruz. Üstüne bir de ödeme şekline göre fark alınması kabul edilemez" diye konuştu.

Muayene süresinin geçirilmesi durumunda uygulanan idari para cezalarının da baskı oluşturduğunu dile getiren bazı araç sahipleri, araç muayene sisteminin daha erişilebilir, şeffaf ve ekonomik koşulları gözeten bir yapıya kavuşturulmasını talep etti.