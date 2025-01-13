CHP'den Bahçeli ve Öcalan Yorumları - Son Dakika
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CHP'den Bahçeli ve Öcalan Yorumları

CHP PM Üyesi Ertürk, Bahçeli'nin Öcalan açıklamalarını eleştirerek iktidarı uyardı.

13.01.2025 18:51
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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan süreci değerlendiren CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, seçim sürecinde karşılaştıkları haksız eleştirileri hatırlattı. Seçim döneminde iktidarın "CHP'nin teröristlerle el ele yürüyor" söylemine tepki gösteren Ertürk, "Kimse kirli pazarlığını devletin adını kullanarak pazarlamaya kalkmasın" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk, CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ile birlikte, yoğunluk sebebiyle gecikmeli olarak düzenledikleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler programında, Aksaray'daki ulusal ve yerel gazete temsilcileriyle bir araya geldi.

Basın açıklamasında CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlarken, "Artık dünyada çağdaş demokratik ülkelerde iki tane ölçüt var. Biri halkın iktidara hesap sorma hakkı, verginin hesabını sorma hakkı, ikincisi basının özgür, bağımsız olma hakkı. Artık İktidardan hesap soramıyorsanız basın bir şekilde iktidara bağlı hale getiriliyorsa, kendi kendine sansür uygulamak zorunda bırakılıyorsa hiçbir şekilde demokrasiden bahsedilemez. Hiçbir gazetecinin yazdıklarından, yaptığı haberlerden dolayı sansüre, baskıya maruz kalmadığı, hiçbir gazetecinin yaptığı haberden dolayı, yazdığı köşe yazısından dolayı tutuklanmadığı bir ülkede gazetecilik yapmanızı temenni ediyorum" dedi.

CHP PM Üyesi ve Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk de konuşmasına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başladı ve ardından gündeme dair açıklamalarda bulunarak, "Gelişmiş bir batı ülkesinin bir yılda yaşadığı gündem bizim ülkemizde bazen 24 saat sayılıyor. O nedenle gazeteci olarak ne yazsam nasıl yapsam diye zorlanıldığı bir şey yaşamıyorsunuz. Hatta baş döndürücü hızda gelişmeler yaşanıyor" diye konuştu.

"Siyasete Türkeş'in yol arkadaşı olarak girip, Öcalan'ın gönül dostu olarak tamamlamak varmış"

Seçim döneminde iktidarın 'CHP'nin teröristlerle el ele yürüyor' söylemini hatırlatan Ertürk, şunları söyledi:

"iktidar tarafından 'İçişleri Bakanlığı'nı, MİT'i verecekler, Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiği zaman Abdullah Öcalan serbest bırakılacak' gibi birçok şeye maruz kaldık. Bu süreci başlatan Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de selamlarımızı iletelim. Kaderde bu da varmış. Siyasete Başbuğ Alparslan Türkeş'in yol arkadaşı olarak girip, siyaseti Abdullah Öcalan'ın gönül dostu olarak tamamlamak da varmış. Kimse devlet projesi, devlet aklı diye sunmasın arkadaşlar. Bu projeyi başlayan Bahçeli, bizzat kendisi söyledi, 'Umut hakkı verelim, Öcalan umut hakkından faydalansın, Erdoğan 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olsun' diye kendi söyledi. Kadim dostu Erdoğan'a 5 yıl daha kazandırmak için bebek katili üzerinden bir pazarlık yapmak devletin aklına 3-5 günde gelmez. Devlet, 30- 50 yıl plan yapar. 21 Ekim'de 'DEM ile görüşen şerefsizdir' diyen Bahçeli'nin 22 Ekim'de bu çıkışı yapması, DEM ekibini sarmaş dolaş karşılaması bunun hiçbir izahı olmaz.

Dün dinlediniz mi bilmiyorum Afyon MHP milletvekili, 'Abdullah Öcalan beyefendi gerekli açıklamayı yapacak' dedi. Bu devlet aklı falan değil bu çok net bir anayasa yapmak, bu anayasa sonucunda Sayın Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak için yapılan bir şey. Ben bir televizyon kanalında Aksaray'da bundan daha iki sene önce, 'Türkiye tarihinde PKK'dan medet uman tek siyasi parti AK Parti' demiştim. Bunu da boş olarak söylememiştim. Kimse kirli pazarlığını devletin adını kullanarak pazarlamaya kalkmasın."

CHP\'den Bahçeli ve Öcalan Yorumları
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'den Bahçeli ve Öcalan Yorumları - Son Dakika

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