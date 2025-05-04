CHP'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

CHP Artvin ve Giresun İl Başkanları, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı, demokrasiye tehdit olduğunu belirtti.

04.05.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan ve Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Artvin İl Başkanı Atan, yaptığı açıklamada, saldırının yalnızca Özgür Özel'e değil, tüm topluma ve demokrasiye yönelik olduğunu belirterek, "Bu alçakça saldırı, millet iradesine karşı yapılmış açık bir tehdit ve korkunun dışavurumudur. Bu saldırı, siyasi partiler arası rekabetin ötesine geçip açık bir linç kültürünü beslemeye yöneliktir. Demokrasiye, kardeşliğimize ve siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırıyı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Giresun İl Başkanı Şenyürek ise saldırıyı kınayarak, şunları kaydetti:

"CHP olarak bizler, bu saldırının arkasında yatan siyasal sorumluluğu açıkça görüyor, bu iklimi besleyenleri tarihe not düşüyoruz. Siyasi rekabetin yerini düşmanlaştırmaya, demokratik mücadele zeminlerinin yerini fiziki saldırılara bıraktığı bir ülkede, kimse hukuktan, güvenlikten ve adaletten söz edemez. Kimsenin şüphesi olmasın, CHP bu karanlık zihniyete, şiddeti meşrulaştıran bu siyasi iklime ve korku düzeni inşa etmeye çalışanlara asla boyun eğmeyecektir. Partimiz ve halkımız, tehditlere teslim olmayacak kadar onurlu, haklarını savunacak güçlüdür."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Giresun, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:14:29. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.