CHP'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

(ANKARA)- CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan ve Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Artvin İl Başkanı Atan, yaptığı açıklamada, saldırının yalnızca Özgür Özel'e değil, tüm topluma ve demokrasiye yönelik olduğunu belirterek, "Bu alçakça saldırı, millet iradesine karşı yapılmış açık bir tehdit ve korkunun dışavurumudur. Bu saldırı, siyasi partiler arası rekabetin ötesine geçip açık bir linç kültürünü beslemeye yöneliktir. Demokrasiye, kardeşliğimize ve siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırıyı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Giresun İl Başkanı Şenyürek ise saldırıyı kınayarak, şunları kaydetti:

"CHP olarak bizler, bu saldırının arkasında yatan siyasal sorumluluğu açıkça görüyor, bu iklimi besleyenleri tarihe not düşüyoruz. Siyasi rekabetin yerini düşmanlaştırmaya, demokratik mücadele zeminlerinin yerini fiziki saldırılara bıraktığı bir ülkede, kimse hukuktan, güvenlikten ve adaletten söz edemez. Kimsenin şüphesi olmasın, CHP bu karanlık zihniyete, şiddeti meşrulaştıran bu siyasi iklime ve korku düzeni inşa etmeye çalışanlara asla boyun eğmeyecektir. Partimiz ve halkımız, tehditlere teslim olmayacak kadar onurlu, haklarını savunacak güçlüdür."