CHP Elazığ'da İmamoğlu İçin Yürüdü - Son Dakika
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CHP Elazığ'da İmamoğlu İçin Yürüdü

CHP, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı Elazığ'da yürüyüş düzenledi.

21.03.2025 18:41
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(ELAZIĞ) - CHP'nin çağrısıyla partinin il binasında toplanan yüzlerce Elazığlı Gazi Caddesi'nden Öğretmenevi Meydanı'na doğru yürüdü. CHP İl Başkanı Onur Özkan, "Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin mücadelesi değildir. Bu mücadele 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu, CHP ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır" dedi.

CHP Elazığ İl Başkanlığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP Elazığ İl Teşkilatı, EMEP üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saat 14.30'da Elazığ İl Başkanlığı binası önünde başlayan yürüyüş Öğretmenevi önündeki Atatürk Heykeli'nde son buldu. Vatandaşların oldukça yoğun katılımlarının gözlemlendiği yürüyüşte 'hükümet İstifa', 'Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu', sloganları atıldı.

"Bu mücadele 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir"

Yürüyüşün son durağı olan Atatürk Heykeli önünde konuşan CHP İl Başkanı Onur Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ve CHP adalet ve demokrasiyi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesi, ortak iradesidir. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin mücadelesi değildir. Bu mücadele 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu, CHP ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. CHP olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi, bu gün de boyun eğmeyeceğiz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmayacağız. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç milletimize aittir ve en sonunda millet kazanacaktır. CHP olarak gücümüzü cumhuriyetimizden ve milletimizden alıyoruz. Kararlıyız ve boyun eğmeyeceğiz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz; sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin. Bütün milletimize, cumhuriyet sevdalılarına sesleniyoruz. 23 Mart'ta oylarımıza sahip çıkalım. Oylarımızla irademizle örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa son verelim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Elazığ'da İmamoğlu İçin Yürüdü - Son Dakika

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