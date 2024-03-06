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CHP Genel Başkanı Özel, Uşak adayları için destek istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Bizim bir prensibimiz var, eski dosttan düşman olmaz"

UŞAK - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aday Tanıtım Toplantısı ve Halk Buluşması programı kapsamında Uşak'a geldi.

İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde gerçekleşen mitingde konuşan Özel, Uşak adaylarına destek istedi. Seçim otobüsünün üzerinde konuşan Özel, 2023 yılında yapılan seçimde yerelde güçlü bir ittifak gerektiğini ve o ittifakın adının da 'Türkiye İttifakı' olduğu söyleyerek, tüm vatandaşları ittifaka davet etti. "Türkiye ittifakında elbette sosyal demokratlar var ama yalnız değiliz. Türkiye ittifakında milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var" dedi.

Bizim bir prensibimiz var, eski dosttan düşman olmaz

Özel, bir önceki seçimlerde partisiyle beraber ittifak yapan tüm ortaklarının seçmenlerinden destek isteyerek, "Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz" dedi.

Özel, Türkiye İttifak'ın hiçbir zaman doğru sözden şaşmayacaklarını söyleyerek 31 Mart'ta partisinin adayı seçildiğinde Uşak'ın, Ankara ile kardeş belediye olacağını aktararak, "31 Mart seçimlerinden sonra tüm CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını, herkese kapılarını sonuna kadar açacağınız" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar mitinginde Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamada, seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirten Özel, CHP'nin seçildiğinde hem Uşak için hem de Afyonkarahisar'da belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının ardından partisinin Uşak belediye başkan adaylarını tanıttı.