CHP'li Denizaslanı'na Soruşturma - Son Dakika
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CHP'li Denizaslanı'na Soruşturma

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CHP'li Mehmet Alkım Denizaslanı hakkında halkı kin ve nefrete teşvik suçundan soruşturma başlatıldı.

17.04.2025 00:32
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA)-CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, hakkında, "halkı kin ve nefrete teşvik" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, geçtiğimiz 10 Nisan'da yaptığı açıklamada Muğla'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan 5 öğrencinin KYK yurtlarından zorla çıkarıldığını söylemişti. Denizaslanı, öğrencilerin yurtlarına geri alınmamaları halinde Bodrum'dan Menteşe'ye yürüyüş başlatacağını belirterek, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin'e seslenmişti.

Daha sonra yurttan ayrılmak zorunda kalan öğrenciler, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan tarafından apartlara yerleştirilirken, Denizaslanı, bugün Bodrum İlçe Başkanlığı binasında açıklamalarda bulundu.

Denizaslanı, hakkında "halkı kin ve nefrete teşvik etme" suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu ve soruşturması başlatıldığını söyledi. Denizaslanı, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada, "halkı kin ve nefrete teşvik etme" suçundan hakkımda suç duyurusu ve savcılık soruşturması başlatıldığını öğrendim. Sürecin başladığı günden beri, ilk açıklamayı yaptığım günden beri Sayın Vali Bey sağ olsun kendi bireysel telefonundan Muğla'mızda yönetici olan herkesi aradı. Fakat bir tek beni aramadı. Şimdi Vali Bey, bizim Cumhuriyet Halk Partimizde devlet tarafından unutturulmuş olan demokrasi kültürü hala devam etmektedir. Biz, konuşacaklarımızı konuşuruz, söyleyeceklerimizi söyleriz, yürüyeceğimiz yerde de aslanlar gibi yürürüz. Öncelikle bizi yanınızdaki kurşun askerler ile karıştırmayın. Hiçbir yerden talimat almayız, hiç kimseden de korkmayız. İkinci olarak şunu söylemek isterim, muhtemelen bu suç duyurusuyla alaka beni ifadeye çağıracaklardır. O gün meydanda demiştim ki, hepimizi ifadeye de çağırsanız söyleyeceğimiz ilk cümle de son cümle de 'Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz' demiştim. İfadeye çağrılmadan bugün burada tekrar edeyim, Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz ve daima gurur duyacağız.

Bugün bu yargı eliyle bizi susturma, korkutma çabalarınızla, beni çağıracağınız bir ifade, alacağınız bir gözaltı veyahut hakkımda çıkaracağınız herhangi bir ceza, benim hayatım boyunca şeref madalyam olarak göğsümde taşıyacağım bir şeydir. Fakat sevgili Vali Bey, sizler çocuklarını kıt kanaat geçindiren, çocukları burada acaba ne halde diye düşünen, okulda harçlık parasını zor bulan bu çocukları Muğla'da evsiz, yurtsuz bıraktığınız için nasıl bir madalya taşıyacaksınız valiliğiniz bittiğinde? Onu da siz düşünün, Muğla halkı düşünsün."

Bodrum'dan Menteşe'ye yürüyecek

Denizaslanı ayrıca 17 Nisan Perşembe günü saat 11: 00'de Bodrum Yokuşbaşından Muğla merkez Menteşe ilçesinde doğru yürümeye başlayacağını duyurdu.

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Kaynak: ANKA

Politika, Hukuk, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Denizaslanı'na Soruşturma - Son Dakika

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