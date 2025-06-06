CHP Muğla İl Başkanı Bayramlaşma Programında Adalet Çağrısı Yaptı

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Ortaca'da düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı açıklamalarla valilik ve kaymakamlıkların resmi bayramlaşma programlarına katılmayacaklarını duyurdu. Haksız yere tutuklandığını belirttiği belediye başkanları için adalet çağrısı yapan Balcı, "En kötüsü Silivri zindanı, hepsine hazırız. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın" dedi. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan da birlik, dayanışma ve hizmet vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programda CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan açıklamalarda bulundu.

Bayramlaşma programına Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Ortaca İlçe Başkanı Özcan Özsoy, geçmiş dönem Muğla milletvekilleri Burak Erbay ve Ali Arslan, Atatürkçü Düşünce Derneği Ortaca Şubesi Başkanı Ömer Hayyam Akpınar, Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca İlçe Temsilcisi Cihan Kaya, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Tüm yol arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz"

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan yaptığı konuşmada, "Bugün görüyorum ki parti binamız doldu taştı. Cumhuriyet Halk Partisi yükselişe geçti. İçeride olan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz. Ortaca'da geçmiş dönemlerde yapılmayan tüm hizmetleri hayata geçiriyoruz. Haksız yere cezaevine atılan başkanlarımız görevlerine geri dönecek. Onları ziyaret edeceğiz, selamlarınızı ileteceğiz. Hepinize güzel bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ise konuşmasında resmi programlara katılmama kararını duyurarak, "Dün 13 ilçe başkanımızla bir karar aldık. Yol arkadaşlarımız cezaevindeyken, Türkiye'nin kurucu partisine bu kadar açık düşmanlık yapılırken valiliğin ve kaymakamlığın resmi bayramlaşma programlarına katılamayız. Bu nedenle yalnızca partililerimiz ve vatandaşlarımızla bayramlaşma kararı aldık" diye konuştu.

Balcı, "Ne emeklilerimizin refahı, ne gençlerimizin geleceği, ne de ortak bir vatan umudu var. Tek dertleri kendi geleceklerini garanti altına almak. Biz umutsuz değiliz. Birbirimize sarılarak, destek olarak mücadele edeceğiz. En kötüsü Silivri zindanı, en kötüsü ölüm. Hepsine hazırız. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın" dedi.

Konuşmasının sonunda cezaevindeki siyasetçilere selam gönderen Balcı, "Ekrem İmamoğlu 30 metrekarelik bir hücrede bizlerin yerine yatıyor. Bugün burada bayram kutlamıyor, birlik ve beraberliğimizi kaçak saraya gösteriyoruz. Umuyorum ki sonraki bayramları daha güzel şartlarda kutlayacağız" diye ifade etti.