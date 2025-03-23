CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Gaziantepli Vatandaş: "Şimdiye Kadar AKP'liydim Ama Artık CHP'liyim" - Son Dakika
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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Gaziantepli Vatandaş: "Şimdiye Kadar AKP'liydim Ama Artık CHP'liyim"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine partililer ve vatandaşlar yoğun bir katılım gösteriyor. Oy kullanmaya gelen bir vatandaş, "Şimdiye kadar AKP'liydim ama artık CHP'liyim. Hak, hukuk, adalet için CHP'liyim. Adaletsizlik var burada, ben mazlumu destekliyorum" dedi.

23.03.2025 16:22  Güncelleme: 17:45
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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine partililer ve vatandaşlar yoğun bir katılım gösteriyor. Oy kullanmaya gelen bir vatandaş, "Şimdiye kadar AKP'liydim ama artık CHP'liyim. Hak, hukuk, adalet için CHP'liyim. Adaletsizlik var burada, ben mazlumu destekliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu CHP Cumhurbaşkanı önseçimde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Oy kullanmaya gelen gönüllü seçmen Ahmet Şahin, "Şimdiye kadar AKP'liydim ama artık CHP'liyim. Hak, hukuk, adalet için CHP'liyim. Adaletsizlik var burada, ben mazlumu destekliyorum" diye konuştu. CHP üyesi Cengiz Kaya ise, "Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı için çok üzgünüz. İmamoğlu'nun çıkmasını istiyoruz. Onun için buradayız, her zaman da burada olacağız" ifadelerini kullandı.  Gönüllü olan bir başka vatandaş Gülizar Aslan ise İmamoğlu için burada olduklarını belirterek, Recep Tayyip Erdoğan'ın artık gitmesini istediklerini belirtti.

Üye olan bir başka vatandaş Selma Berk de "Tayyip Erdoğan her önüne geçeni hapse gönderiyor. Yeter, artık gitsin. İstemiyoruz kendisini" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Gaziantepli Vatandaş: 'Şimdiye Kadar AKP'liydim Ama Artık CHP'liyim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Gaziantepli Vatandaş: "Şimdiye Kadar AKP'liydim Ama Artık CHP'liyim" - Son Dakika
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