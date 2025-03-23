CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... Bursa'da Yurttaşlar Ön Seçim İçin Sandık Başına Gitti: "Emanete Sahip Çıkacağız"

(BURSA)- Bursa'da yurttaşlar CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için sandık başına gitti. Kentte, 50 bin 770 parti üyesi ve on binlerce yurttaş dayanışma sandıklarında oylarını kullandı.

Bursa'da Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için oy verme işlemi 08.00'da başladı. Bursa'da il genelinde 50 bin 770 parti üyesi ön seçimde belirlenen merkezlerde oylarını kullandı. On binlerce yurttaş da dayanışma sandıklarında oylarını kullandı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"Emanete sahip çıkacağız"

Dayanışma sandığına gelen vatandaşlar İmamoğlu'na desteklerini iletti. Oyunu kullanan bir yurttaş, "Demokrasiye sahip çıkmalıyız. Türkiye'nin geleceğine sahip çık. Halk olarak şu an üzerimizde büyük bir baskı var. Ekrem başkanın yanındayız. Ona sahip çıkacağız. Kendisi millete emanet. Biz de emanete sahip çıkacağız." dedi.

"Çocuklarımız için oy kullanmaya geldik"

Oy kullanmaya gelen bir başka yurttaş da "Ben CHP üyesi değilim ama Atatürkçü bir kadınım. Bugün ve geleceğimizi özellikle çocuklarımızın güvenli, eşit ve haklarını gelecekte yaşaması için buraya oy kullanmaya geldim." ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar İmamoğlu'nun yanındayım"

Bir yurttaş da şunları söyledi:

"Ben geleceğim için, torunlarım için, çocuklarım için, Türkiye Cumhuriyeti için, hak, hukuk ve adalet için.Türkiye'deki olan olumsuzluklar için oyum İmamoğlu'na. Sonuna kadar İmamoğlu'nun yanındayım ve destekliyorum. Hiçbir şey bulamadılar. Sadece yolsuzluklarla dediler. Ama birileri milyon dolarları götürürken yargılayamadı. Birileri asfaltta 90 milyon dolar götürürken kimse onları yargılayamadı. Nedense İmamoğlu'ndan korktular. Korkmasınlar, korksunlar bizden. Biz geleceğiz, biz başaracağız, ve sonunda iktidar olacağız. Türkiye'nin cumhuriyetin temel taşıyız. Bu temel taşları mozaikler içerisinde yoğunlaştıracağız. ve kemikleştireceğiz... Pir Sultan der ki, bozuk düzende sağlam çark olmaz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da oyunu kullandıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:

"Evet haksız ve hukuksuz bir şekilde uydurma, yalan. Bir takım suçlamalarla Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayanların bugün bu meydanları görmesi lazım. Bugün Ekrem İmamoğlu'na tüm vatandaşlarımız, milletimiz sahip çıkıyor. Oy kullanma yerleri tam demokrasi şölenine dönmüş durumda. Halk kendi iradesine sahip çıkıyor. Halk hukuk devletine sahip çıkıyor. Halk adalete sahip çıkıyor. Halk bu zulme karşı, bu baskılara karşı burada bir tepki gösteriyor. Bugün de. Bursa'nın dört bir yanında bütün mahallelerinde aynı bu manzarayı görebilirsiniz. Yani vatandaşlarımızın artık bundan sonraki süreçte baskıyla, zorbalıkla bütün bu dayatmalara karşı halkımız tepki veriyor ve geleceğine sahip çıkıyor. Halkımız demokrasiye sahip çıkıyor. Adalete sahip çıkıyor. Hukuk devletine sahip çıkıyor. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar biz Bursa'dan mücadeleye devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakılana kadar tüm halkımızla birlikte haykıracağız"

"Demokrasi kazanacak"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da oyunu kullandıktan sonra şu şekilde konuştu:

"Şu an Cumhurbaşkanımızın ön seçimindeyiz. Cumhurbaşkanı adayımızın ama bize göre cumhurbaşkanımızın. Şu anda hem dayanışma sahalarında hem de üyelerimizin oy kullandığı sandıklarda yoğun bir katılım var. Bütün Türkiye genelinde böyle olduğunu görüyoruz. Her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen bugün demokrasi kazanacak, sağduyu kazanacak. Bir kişinin itirazı yüzünden milyonlarca insanımız, demokrasimiz, kültürümüz hepsi zarar görüyor."

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da İmamoğlu'nun tutuklanması ve ön seçim hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hukuksuz bir kararla karşı karşıyayız. Hatırlayın Süleyman Soylu 700 kadar terörist olduğuna ilan etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Anlaşıldı ki hiçbir tane terörist yok. Yine Sayın İmamoğlu'nun görev yaptığı 5 yıllık dönemde 1700'ün üzerinde teftiş geçirdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Herhangi bir mali sorun, herhangi bir sorun gündeme gelmedi. Ama şimdi tutuklama kararının arkasındaki iddialara ve öne sürülen gerekçelere baktığımızda çok kısa sürede hazırlanmış bir MASAK raporunda ve 3 tane gizli tanıktan söz ediliyor. Gerçekten buna artık hukuki bir karar demek. Asla mümkün değil. Tamamen bu kararlar maalesef hukukun göz ardı edildiği siyasi yönlendirmelerle alınmış kararlar. Dolayısıyla bizim kararları tanımıyoruz. Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de diğer belediye başkanlarımızın yanındayız.

Dayanışmayla bu süreci Türkiye'de hukuk tekrar egemen olana kadar hak, hukuk, adalet arayışı peşinde sürdüreceğiz. Zaten sizin de tanık olacağınız gibi. Örneğin Bursa'da hemen bütün sandıklarda dayanışma sandıklarında yurttaşların çok büyük bir ilgisi var. Öyle ki şu ana kadar bizim dayanışma sandıkları için bastırdığımız dayanışma oylarının tamamı tükendi. Yeni oylar bastırmaya çalışıyoruz. Yeni pusulalar bastırmaya çalışıyoruz. Yurttaş da bunun farkında. Artık Türkiye'deki bu hukuksuzluğun kimsenin kendini güvende hissetmemesinin önüne geçmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır bir gençlik. bir erişkin toplum nüfusu ve gerçekten bu sürece itiraz edecek bir emekçi ve emekli kesim var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce de dile getirdiğimiz bir emekçi ve emekli kesim var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce de dile getirdiğimiz hak, hukuk, adalet arayışımızı, toplumun bu büyük dayanışmasını birlikte sürdürme kararlılığındayız."