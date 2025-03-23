CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Önseçimi... Ekrem İmamoğlu'nun Memleketi Trabzon'da Vatandaşlar Sandığa Koştu

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu önseçimde, Trabzon'da halk sandıklara akın etti. Bir genç, "Bu yaşananları doğru bulmuyoruz. Biz de okumaktan vazgeçtik, diplomamız iptal ediliyor. Ekrem Başkanımızın arkasındayız, tek umudumuz odur" dedi. Ekrem İmamoğlu'nu ilkokuldaki öğrencilik yıllarından tanıyan bir vatandaş, "Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'ndan mezun oldu, o zamandan beri tanırım. Dürüst, doğru, çalışkan bir kişiliği vardır. Gerisi hepsi yalan" diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Trabzon'un 18 ilçesinde kurulan ön seçim sandıklarına koşan vatandaşlar, oylarını kullandı ve hemşehrileri Ekrem İmamoğlu'na desteklerini gösterdi. İl merkezinde, Ortahisar Belediyesi Nikah Salonu'nda kurulan 12 ön seçim sandığında, üyeler ve vatandaşlar ayrı ayrı oylarını kullanırken, Dayanışma Sandıklarında çok daha büyük bir yoğunluğun yaşandığı gözlendi. Toplumun her kesiminden, farklı siyasi görüşlerden binlerce kişinin katıldığı seçimde vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimlere yapılan operasyonların tamamen siyasi amaçlı olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi

Oy kullanmaya gelen vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun sonuna kadar yanında olduklarını dile getirerek tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun gücünden çekindikleri için ona operasyon yapıldığını belirten bir vatandaş, "Ülkede adaletin olmadığını gösteriyor bu durum. Bütün hırsızlar dışarıda, sudan sebeplerle suçlanarak ona çelme takıyorlar. Gücünden çekinerek bu hareketi yaptılar. Memlekette adalet denilen bir şey kalmadı" dedi.

Dayanışma sandığına gelip oyunu kullanan bir genç, "Bu yaşananlar gençliğimiz ve geleceğimiz için pek iyi bir durum değil. Ülke bu durumda iken daha da kötü bir duruma sokuldu. Gençliğimiz için endişe ediyoruz, ne olacağını bilemiyoruz. Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur" diye konuştu.

"İmamoğlu'nu çocukluğundan tanırım, çok dürüsttür"

Ekrem İmamoğlu'nu ilkokuldaki öğrencilik yıllarından tanıyan bir vatandaş, "Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'ndan mezun oldu, o zamandan beri tanırım. Dürüst, doğru, çalışkan bir kişiliği vardır. Gerisi hepsi yalan" diyerek tepkisi dile getirdi.

Bir başka genç ise, "Bu yaşananları doğru bulmuyoruz. Biz de okumaktan vazgeçtik, diplomamız iptal ediliyor. Ekrem Başkanımızın arkasındayız, tek umudumuz odur" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığa tepki göstermek için oy kullanmaya geldiğini belirten bir vatandaş, "Buradaki kalabalıklar vatanına sahip çıkmak için buraya geldi. Trabzon'un cevheri olan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için buraya toplandık" dedi.

İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösteren bir vatandaş ise, "Mevcut iktidarın yaptığı yolsuzluklar ortada, keşke cumhuriyet başsavcılıkları bunları da dikkate alsa, bunlarla ilgili de bir işlem yürütseler. Ekrem İmamoğlu abimizin inşallah tez zamanda dışarı çıkmasını istiyoruz, onu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu bugün içeride olabilir ama yarın gümbür gümbür gelecek"

Ülkede bir korku ikliminin oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren bir vatandaş ise, "Konuşmaya korkar olduk, bir soru sorulduğunda acaba yarın gelip bizi evimizden alacaklar mı diye korkuyoruz. Bugün içeride olabilir ama yarın çıktığında gümbür gümbür gelecektir, umutla bekliyoruz. Bu ülkeye çiçekler açtıracağına hiç şüphem yok" dedi.

CHP'li olmadığını ama İmamoğlu'na destek vermek için sandığa koştuğunu ifade eden bir vatandaş, "Kim kimi tutukluyor? Masum insanlar tutuklanıyor! Adam ne güzel çalışmış, ne güzel şeyler yapmış. Ben CHP'li değildim ama bak buradayım. Kimin diploması sahte? Hizmeti içeri attılar hizmeti. Ama ümitliyim, bu kalabalıktan, bu gençlerden ümitliyim" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine, "35 senelik diploma sahte çıkıyor öyle mi? Hani kendi diplomalarını, getirsinler bakalım! Görelim. Bu böyle gitmez, İnşallah sonunu göreceğiz" diye konuştu.

"Çocuklarımın geleceği için Ekrem İmamoğlu'na destek veriyorum"

Çocuklarının geleceği için Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu söyleyen bir anne, "Çok seviyorum ben kendisini, suçsuz olduğuna da yürekten inanıyoruz. Bu hepimizin iradesine yapılmış bir darbe. Bunu kabullenmiyoruz. Çocuklarımın geleceği için yürüyüşe de katıldım. Sonuna kadar arkasındayım Ekrem Başkanımın" dedi.

Bir vatandaş, "Tayyip Erdoğan'ın en çok korktuğu kişi Ekrem İmamoğlu. Başka kimseden korkmuyor. Onun için Ekrem İmamoğlu'nu hukuksuz bir şekilde tutukladılar" derken, bir başka vatandaş da, "Ekrem İmamoğlu gibi birinin terörle iltisaklı yapılması gerçekten komik. Buna en güzel yanıtı vatandaş veriyor. Halkın önünde kimse duramaz. Ama sonuç olarak haksızlığa da boyun eğmeyeceğimizi Trabzon halkı en güzel şekilde gösteriyor. Üye olmayanların kalabalığıyla buna cevap veriyor" dedi.

" AK Parti'ye geçmişte oy verdim, bir daha Allah nasip etmesin"

Bir dönem AK Parti'ye oy verdiğini ama pişman olduğunu dile getiren yaşlı bir vatandaş ise, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Önce adalet... Adaletin olmadığı yerde din olmaz. Dine en fazla karşı olan Ebu Süfyan, Muaviye, Ebu Cehil… Bunlar da 'biz en büyük Müslümanız' diyorlardı. Onlar da namaz kılıyordu ama dinin, peygamberin en büyük düşmanı da onlardı. Biz bugün bunu yaşıyoruz. Ama maalesef bunu anlayamıyoruz. Açık konuşmak gerekirse 2004 yılında AK Parti'ye kayıt oldum, Tayyip Erdoğan'a oy verdim. 'Bir deneyelim, bir görelim' dedim. Keşke bu elim kırılsaydı da oy vermeseydim! Bir daha Allah nasip etmesin! Ben 2 ameliyatlıyım, kanser hastasıyım, bugün 15 km yoldan kalktım buraya oyumu kullanmak için geldim. Ufak da olsa burada bir katkımız olsun diye."