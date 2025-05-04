CHP'nin Konya Mitinginde Hakkın Savunulması Vurgusu

Haber: Taner Özay

(KONYA) - CHP'nin Konya'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine heybeyle katılan bir vatandaş, "Heybeyi vereceğiz işte İmamoğlu'na. Bunda turp yok. Adaleti dolduracağız. Köylünün hakkını, çiftçinin, emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, gençlerin, geçinemeyen üniversitelilerin haklarını dolduracağız" dedi.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncü Konya'da yapıldı.

Omzundaki heybeyle miting alanına gelen bir vatandaş, "Vatandaş hakkımızı savunmayacak mı? Ne var bunda yani? Çıkıyor bir turp, dananın kuyruğu kopacak. Kopacaksa kopsun ya. Ne olacak böyle? Heybeyi vereceğiz işte İmamoğlu'na. Bunda turp yok. Adaleti dolduracağız. Köylünün hakkını, çiftçinin, emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, gençlerin, geçinemeyen üniversitelilerin haklarını dolduracağız. Buradan dağıtacağız. Herkese ne ihtiyacı ise buradan dağıtacağız. Adalet dağıtacağız buradan" dedi.

Geçinemediğini belirten vatandaş, "Bak 20 senedir fakirleşe, fakirleşe, vallahi geçen sene tarla sattım. Vallahi da gübre mazot borcundan dolayı, billahi tarla sattım bakın. Vallahi işçinin parasını çıkaramadık. Tarla sattım, ilaç parası, gübre parası, mazot parası ödedim. Vallahi geçinemiyoruz yani. İşte buraya kadar geldik yani. Yeter bir de biz yönetelim memleketi ya" diye konuştu.