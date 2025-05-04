CHP'nin Konya Mitinginde Hakkın Savunulması Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'nin Konya Mitinginde Hakkın Savunulması Vurgusu

Geniş Video İzle

CHP mitinginde heybeyle gelen vatandaş, adalet ve hakların korunması için İmamoğlu'na destek verdi.

04.05.2025 01:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Taner Özay

(KONYA) - CHP'nin Konya'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine heybeyle katılan bir vatandaş, "Heybeyi vereceğiz işte İmamoğlu'na. Bunda turp yok. Adaleti dolduracağız. Köylünün hakkını, çiftçinin, emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, gençlerin, geçinemeyen üniversitelilerin haklarını dolduracağız" dedi.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncü Konya'da yapıldı.

Omzundaki heybeyle miting alanına gelen bir vatandaş, "Vatandaş hakkımızı savunmayacak mı? Ne var bunda yani? Çıkıyor bir turp, dananın kuyruğu kopacak. Kopacaksa kopsun ya. Ne olacak böyle? Heybeyi vereceğiz işte İmamoğlu'na. Bunda turp yok. Adaleti dolduracağız. Köylünün hakkını, çiftçinin, emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, gençlerin, geçinemeyen üniversitelilerin haklarını dolduracağız. Buradan dağıtacağız. Herkese ne ihtiyacı ise buradan dağıtacağız. Adalet dağıtacağız buradan" dedi.

Geçinemediğini belirten vatandaş, "Bak 20 senedir fakirleşe, fakirleşe, vallahi geçen sene tarla sattım. Vallahi da gübre mazot borcundan dolayı, billahi tarla sattım bakın. Vallahi işçinin parasını çıkaramadık. Tarla sattım, ilaç parası, gübre parası, mazot parası ödedim. Vallahi geçinemiyoruz yani. İşte buraya kadar geldik yani. Yeter bir de biz yönetelim memleketi ya" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'nin Konya Mitinginde Hakkın Savunulması Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Konya Mitinginde Hakkın Savunulması Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.