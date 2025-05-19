CHP'nin Mitingi Hüsranla Sonuçlandı

AK Partili Saygılı: "3 milyon kişi gelecek dedikleri alan 70 bin civarıyla sınırlı kaldı"

" Balıkesir'den, Denizli'den, Manisa'dan, Aydın'dan, Muğla'dan otobüs üstüne otobüs kaldırdılar"

İZMİR - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin kentte 3 milyon katılımcı hedefiyle gerçekleştirmeyi planladığı mitingde beklenen kalabalığın sağlanamadığını belirterek, "Balıkesir'den, Denizli'den, Manisa'dan, Aydın'dan, Muğla'dan otobüs üstüne otobüs kaldırdılar. Peki ne oldu? Toplanan kalabalık 70 bin civarıyla sınırlı kaldı" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin kentte düzenlediği mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Balıkesir'den, Denizli'den, Manisa'dan, Aydın'dan, Muğla'dan otobüs üstüne otobüs kaldırdılar. Gündoğdu Meydanı'nda iki taraflı sahne kurdular. CHP İl Başkanı '2 milyon kişi gelecek' dedi, grup başkanvekilleri '3 milyon kişi gelecek' diyerek el yükseltti. Peki ne oldu? Toplanan kalabalık 70 bin civarıyla sınırlı kaldı. Alsancak Limanı tarafı bomboştu, hayal ettikleri meydan yine hüsrana sahne oldu. CHP, algı üretmeye çalışadursun; milletimiz eserleriyle konuşan AK Parti'yi görüyor, güvenini her geçen gün daha da pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.