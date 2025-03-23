CHP'nin Ön Seçimi Van'da Sürüyor

Haber: İshak Kara

(VAN) -CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim Van'da sürüyor. Oy kullanmaya gelen CHP üyesi olmayan vatandaş, "tepki olarak oy kullanıp üye oldum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için Van'da da sandıklar kuruldu. Parti üyeleri ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı .CHP Van ve 13 ilçede 7 bin 500 kişinin oy kullanılması bekleniyor.

"Bu sandık demokratik anlayışı sahiplenmenin bir ifadesidir"

Oyunun kullanan Cemal Şen adlı vatandaş, "Bu sandık bir demokratik anlayışı sahiplenmenin bir ifadesidir. Bugün biz bu sandıkta bir ön seçim yapıyoruz. 1 milyon 840 bin üyemizle ön seçim yapıyoruz. Halkımızın iradesine başvuruyoruz. Adayımızı halkımızın iradesiyle seçiyoruz. Bence bu dayanışma bu halk için ikinci dayanışma sandığının kurulması dayanışma ruhunun gerçekleşmesi büyümesi ve Türkiye'de demokrasiye ve anayasal haklara sahip çıkma anlayışıdır. Hukuk anlamında bir başkaldırıdır. Yani herkes Türkiye'deki demokratik yapıya anayasaya hukuka sahip çıkması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"Millet demokrasi özgürlük ve ekonominin iyi gidişine hasret"

CHP İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan, "Yani biz şu an İpekyolu ilçesinde 7 tane sandığımız bulunmaktadır. Katılım gayet güzel ve yüksek. Şu kalabalıktan anladık ki artık bu millet demokrasiye, özgürlüğe, ekonominin iyi gidişine hasret, çok büyük bir yoğunluk var" değerlendiremsi yaptı.

"Tepki olarak oyumu kullanıp üye oldum"

Tepki oyunu kullanıp CHP'ye üye olan Şahyettin Nak, "Bugün dayanışma günü olmalı. Bu anlamda bugünü anlam ve önemi böyle büyük olmadı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına büyük bir tepki içindeyiz. Büyük bir haksızlık, hukuksuzluk, yapıldığını düşünüyorum. Bu anlamda İmamoğlu'nun yanındayım ve her daim yanında olacağım. Bu anlamda tepkimi göstererek hem oyumu kullandım hemde üyeliğimi yaptım. Umarım ülkeye barış ve kardeşlik havası gelir. Fakat böyle tutuklamalar, kayyum atamalar barış olacaksa bu hiç olmasın. Bu anlamda İmamoğlu'nu destekliyor başarılar diliyorum" dedi.

"Yaşananlar Ülkeyi ekonomik ve sosyal anlamda sıkıntıya koyacak"

Saadet Partisi İl başkanı Özay İlhan ise "Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor biz saadet partisi olarak 56 yıldır haktan, hukuktan, adaletten yana olduk. Bu dünde böyleydi bugünde böyle yarında böyle olacaktır. Bugün yaşanan gelişmeler ülkeye ekonomik anlamda, sosyal anlamda ciddi bir sıkıntıya koyacak durumdadır. Umarım ülkemiz bu zor günleri atlatır. ve meydanların, sokakların da sesini yetkili mecriler duyar. Ülkemiz bu zor günlerden daha güçlenerek çıkar diye umut ediyorum" ifadesini kullandı

Van'da oy kullanma işlemi devam ederken çok sayıda vatandaş CHP'ye üye olmak için form doldurdu.