CHP Ön Seçiminde Vatandaşların Yoğun Katılımı - Son Dakika
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CHP Ön Seçiminde Vatandaşların Yoğun Katılımı

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde, parti üyeleri ve CHP üyesi olmayan vatandaşlar sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, Zonguldak'ta ve diğer illerde yoğun katılım dikkat çekti.

23.03.2025 18:21  Güncelleme: 20:08
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(ZONGULDAK)- CHP'nin  Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde oy kullanma işlemi devam ediyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla düzenlediği ve bugün saat 08.00'de başlayan ön seçimde, parti üyelerinin yanı sıra CHP üyesi olmayan vatandaşlar da dayanışma sandıklarında oy kullanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, ülke genelinde 5 bin 600 sandık kuruldu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde de sandıklara yoğun katılım sağlandı. Gençler ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti. Sandıklarda oy kullananlar arasında CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve diğer ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuşarak neden sandığa geldiklerini belirtti. Son yaşanan olaylardan sonra tepkilerini de dile getiren vatandaşlar, iktidarın değişmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ise katılımın beklenenden fazla olduğunu, bu durumun demokrasi adına sevindirici bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, halkın her türlü baskıya rağmen boyun eğmeyerek sandığa teveccüh gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen İmamoğlu'na destek amacıyla vatandaşların dayanışma sandıklarında oy kullanmaya devam ettiği gözlemlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Ön Seçiminde Vatandaşların Yoğun Katılımı - Son Dakika

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