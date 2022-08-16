CHP Samsun İl Başkanı Türkel: TMO Buğday Almıyor. Kime Satacak Bu Köylü - Son Dakika
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CHP Samsun İl Başkanı Türkel: TMO Buğday Almıyor. Kime Satacak Bu Köylü

16.08.2022 12:49

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, buğday randevusu almak için Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) aradı. Randevuların ay sonuna kadar dolu olduğu yanıtını alan Türkel, “TMO, buğday almıyor. Kime satacak bu köylü? Şu an itibariyle piyasada buğday kaç lira biliyor musunuz? Havza, Vezirköprü, Ladik ve Kavak’ta tüccar, ‘TMO nasıl olsa buğdayı almıyor’ diye, bundan bir hafta önce 6 lira idi, şu an 5 lira 30 kuruşa, 5 lira 40 kuruşa düşürdü. Yarın 5 liraya düşürecek. Bu mu sizin vatandaşa sahip çıkma anlayışınız? Yine çiftçimizin elinde buğday patladı” dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, buğday randevusu almak için Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) aradı. Randevuların ay sonuna kadar dolu olduğu yanıtını alan Türkel, "TMO, buğday almıyor. Kime satacak bu köylü? Şu an itibariyle piyasada buğday kaç lira biliyor musunuz? Havza, Vezirköprü, Ladik ve Kavak'ta tüccar, 'TMO nasıl olsa buğdayı almıyor' diye, bundan bir hafta önce 6 lira idi, şu an 5 lira 30 kuruşa, 5 lira 40 kuruşa düşürdü. Yarın 5 liraya düşürecek. Bu mu sizin vatandaşa sahip çıkma anlayışınız? Yine çiftçimizin elinde buğday patladı" dedi.

Fatih Türkel, bugün yaptığı açıklamada, Samsun'da TMO'nun çiftçiden buğday almadığını randevu vermediğini ve bölgede buğday alımını durduğunu iddia etti. Türkel, "Bu yıl buğday alım fiyatlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde 6 lira 50 kuruş fiyat açıklamış, 1 lira da destekleme primiyle 7 lira 50 kuruşa buğday alınacağını ifade etmiştir. Kim alacaktı? TMO alacaktı buğdayı. Geçtiğimiz günlerde Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerimizde belirli incelemelerde bulunduk. Köylülerimizle, vatandaşlarımızla konuşmuştuk. Bize demişlerdi ki 'TMO bize randevu vermiyor. Bizler malımızı tarladan kaldıracağız, şu an itibariyle oluşmuş piyasa fiyatı 5 lira 50 kuruş ile 6 lira arası tüccar bizden buğday alıyor'" diye konuştu.

BUĞDAY RANDEVUSU ALMAK İÇİN TMO'YU ARADI

Fatih Türkel, daha sonra buğday randevusu almak için telefonla Havza TMO'yu aradı. Havza TMO'nun telefonu, birkaç aramanın ardından açıldı. Buğday randevusu talebine "Randevular ay sonuna kadar dolu" yanıtını alan Türkel, şunları söyledi:

"BU MU SİZİN VATANDAŞA SAHİP ÇIKMA ANLAYIŞINIZ"

"Duydunuz, sonunda telefona baktılar. 31 Ağustos, TMO'nun buğday alımı son gün. Şimdi de bana, '31'ine kadar ben zaten randevu veremiyorum'. 1 Eylül'de durumlara göre açılır mı açılmaz mı? Dedim ya o zaman tüccara mı vereceğiz, 'E onu bilmiyorum artık' dedi görevli arkadaş. Şimdi vicdansızlar, milletin aklıyla dalga geçenler, 'Dağı taşı ekin' diyorsunuz ya 'Korkmayın, çiftçinin arkasındayız' diyorsunuz ya şu an TMO buğday almıyor. Kime satacak bu köylü? Şu an itibariyle piyasada buğday kaç lira biliyor musunuz? Havza, Vezirköprü, Ladik ve Kavak'ta tüccar, 'TMO nasıl olsa buğdayı almıyor' diye, bundan bir hafta önce 6 lira idi, şu an 5 lira 30 kuruşa, 5 lira 40 kuruşa düşürdü. Yarın 5 liraya düşürecek. Bu mu sizin vatandaşa sahip çıkma anlayışınız, 'Dağı taşı ekin' deyip de ülke yönetim anlayışınız? Yine çiftçimizin elinde buğday patladı. Bu yazık, sizedir. Bu ayıp, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenleredir. Bu ayıp, 'Tarım milli meseledir' diyenlerindir. Bu ayıp, çiftçisinden bugün 7 lira 50 kuruşa, 6 lira 50 kuruşa buğdayı almayıp da 8 lira 50 kuruşa hala Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday ithal edenlerindir. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun AKP'ye. Yazıklar olsun 'Köylünün, çiftçinin yanındayız' deyip dağda taşta hava atanlara. Geliyoruz, az kaldı. Herkes ile birlikte köylümüzün derdini ancak biz çözeriz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Vezirköprü, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Samsun İl Başkanı Türkel: TMO Buğday Almıyor. Kime Satacak Bu Köylü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Samsun İl Başkanı Türkel: TMO Buğday Almıyor. Kime Satacak Bu Köylü - Son Dakika
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