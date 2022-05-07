Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi - Son Dakika
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Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

07.05.2022 12:40
Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Erzincan'da Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler oluşacak talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Erzincan'da Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler oluşacak talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

8 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi en yoğun çalışan meslek gruplarından biri olan çiçekçilerde bu yıl önceki yıllara nazaran kısıtlamaların da olmamasından dolayı satışlar artarken Anneler Günü'nü kutlamak için çiçek tercih etmeleri çiçekçilerin yüzünü güldürdü.

Erzincan'da bir iş merkezinde uzun yıllardır çiçekçilik yapan Erdem Demirci satışların iyi olduğunu, buket tarzı çiçekler ve teraryumlardan ziyade saksı çiçeklerinin ilgi gördüğünü söyledi. Bugüne özel hediye olarak ilk sırada çiçeğin geldiğini ifade eden Demirci; gül, karanfil, cerbole, orkide, mevsim çiçeği, kır çiçeği, papatya, cipso, soli gibi çeşitlerin daha çok ilgi gördüğünü de ifade etti.

Çiçekçilik yapan esnafın geneli bu yıl toptan çiçek alımının artışı nedeniyle vitrine yansıyan fiyatın da yüksek olduğunu ancak hediye olarak alındığında diğer ürünlere göre daha uygun olduğunu belirtti. Çiçekçiler, istek doğrultusunda evlere ya da işyerlerine servis yoluyla çiçekleri teslim ederken, buket ve kama çiçek modellerine göre fiyatlar da değişim gösteriyor.

Çiçekçi esnafı, saksı bitkilerinin 50 TL ile bin 500 TL'ye kadar, diğer çiçek fiyatlarının da 70 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar satışa sunulduğunu belirtti. - ERZİNCAN

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Anneler Günü, Türk Lirası, Erzincan, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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