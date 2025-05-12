Çiftçiler Buğday Fiyatını Bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Çiftçiler Buğday Fiyatını Bekliyor

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Osmaniye'de çiftçiler, buğday taban fiyatının 15-18 lira olması gerektiğini belirtti.

12.05.2025 13:09
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşan buğday hasadına ilişkin çiftçiler, taban fiyatın en az 15 ile 18 lira civarında olması gerektiğini ifade etti. Çiftçi Şevket Tabur, "Çiftçiler, buğday 15- 16 liradan aşağı olduktan sonra zarar eder. Mazot parasını da kurtarmaz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşan buğday hasadına ilişkin çiftçiler, buğdayın taban fiyatı olarak kilosu 15 lira ile 18 lira civarında açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Çiftçi Şevket Tabur, buğday taban fiyatına yönelik beklentilerini şu şekilde ifade etti:

"40 seneden beri çiftçilik yaparım. Bu sene soğuk her tarafları vurdu, don olayı oldu. Milletin buğdayları hep zarar gördü. Arada sırada yağmur yağdı o da pek tatmin etmedi. Dönüme 200 - 250 kilo alırsak buna şükredelim. Zararın neresinden dönersek gerisi kardır. 18 liradan kilosu gübre aldım iki ton, 36 bin lira. Geçen sene gübreyi 12,5-13 liraya aldım, bu sene 18 liraya aldım. Mazot 45 lira, 43 lira o arada onun için millet perişan. Biz buğday ne kadar verirse ona razıyız. Bu bizim çiftçiler, buğday 15-16 liradan aşağı olduktan sonra zarar eder. Mazot parasını da kurtarmaz. Tüccarın eline düşürtmesin. Ama tüccarın eline düşürdüğü için değirmen olmazsa tüccar 10 liraya buğday alır. Milleti boğar. Onun için kimse satmıyor, satan ihtiyacı olan da değirmene veriyor. Değirmen de fazla bir buğday alamıyor. Bereket değirmen var değirmende olmazsa tüccar 8 liraya, 9 liraya bizi boğar. Ben çiftçilikten tiksinmişim."

"17-18 liradan aşağı kurtarmaz bu sene"

Bir başka çiftçi ise "Buğdaylarımız para etmiyor, mısırımız para etmiyor. 19 lira gübre olmuş. Tüm girdilerin hepsi pahalanmış ilaç pahalanmış, hala yerinde sayıyor vatandaşın ektiği biçtiği. Buğday olsun mısır olsun, bundan biz şikayetçiyiz. 17- 18 liradan aşağı kurtarmaz bu sene. Hava kurak gitti buğdaylar yüzde elli verim kaybı zaten bu sene" diye konuştu.

"Malımız para etmiyor, acımızdan ölüyoruz"

Çiftçi Ferit Durmuş "Üreticiyi kalkındırmak gerekiyor. Bunun için bizim beklentimiz 16 ile 17 lira arasında bir fiyat oluşumu. Bunun yanı sıra buğdayın gerçek maliyeti dönüme 400-450 kilo bir maliyet var fiyat olarak neye tekabül eder onu bilmiyorum, 400 kilo maliyetimiz var. 400 kilogramın üzerinde aldığımızda biz bir şeyler kazanmış gibi hissederiz kendimizi. Bu da 15 liranın üzerinde olduğunda dönümü 6 bin lira, bu yılki benim maliyetim nereden bakarsan 6 bin lirayı geçti. 23 liradan tohum aldım, 18 liradan gübre aldım keza iki defa zehir. Sulama parası döneme 680 lira. Biçer dönüme 450-500 lira diyecek. Mazota hiç saymıyoruz zaten, işçiliğimizi hiç saymıyoruz. Ömürden gideni hiç saymıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz o da belli değil" diye konuştu.

Bir çiftçi ise "Malımız para etmiyor, acımızdan ölüyoruz, Yok yok olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçiler Buğday Fiyatını Bekliyor - Son Dakika

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