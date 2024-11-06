Çiftçiler Ekim Yerine Kasım'da Buğday Ekecek

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Çiftçi, küresel ısınmanın etkileri yüzünden buğdayını geç ekti

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kuraklık endişesi yüzünden çiftçi buğdayını bir ay geç ekiyor.

Son yıllarda azalan yağışlar ve kuraklık etkisiyle çiftçiler, buğday ekmeyi bir ay geç yapmaya başladı. Buğday üretiminde Türkiye'de beşinci sırada yer alan ve Türkiye'nin önemli buğday üretim alanlarından biri olan Yozgat'ta, yağışların beklenen zamanda yağmaması nedeniyle çiftçilerde kuraklık endişesi başladı. Önceden Nisan ayında beklenen yağışların artık Mayıs ayında yağması nedeniyle buğday ekimlerini buna göre yaptıklarını belirtti.

"Ekim ayı kurak geçtiği için Kasım ayında ekiyoruz"

Çekerek Arpacı Köyü'nde çiftçilik yapan Tuncay Erol "Son yıllarda artık Ekim ayı kurak geçtiği için Kasım ayında buğday ekiyoruz. Ekim ayında tohum ekersek yağış olmadığından dolayı tohum kuru kalıyor. İlkbahar yağışları da geç oluyor. Eskiden Nisan ayında yağan yağmurlar artık Mayıs ayında yağıyor. Kasım ayında yağış bekliyoruz. Değişen iklim koşullarına göre biz de tedbirimizi böyle alıyoruz. İnşallah 2025 yılı bol ve bereketli geçer" dedi.