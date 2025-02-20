Çiftçiler Gübre Desteği Bekliyor

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Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, çiftçilerin mazot gübre desteği ödemelerini alamadıkları için ürünlerine gübre atamaz duruma geldiklerini belirterek, destek ödemelerinin bir an önce yapılmasını istediklerini söyledi. Hacıoğulları, "Gübreleme her sene düşüyor yüzde 7, yüzde 5'e kadar düşen var. Gübrede bu adam dönüme 20 kilo dökeceğine 8 kilo, 7 kilo ekiyor. Çiftçi yok şu anda, yeterli değil. Mazot destekleri var o da olmasa biz gübre de atamayız" dedi.

Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, mazot ve gübre desteklerinin bir an önce çiftçinin hesabına yatırılması gerektiğini söyledi. Üreticilerin maliyetleri nedeniyle tarlalarına gerekenden az gübre vermek zorunda kaldıklarını belirten Hacıoğulları, devletin ürünler için taban fiyatını erkenden açıklaması gerektiğini kaydetti. Hacıoğulları, şunları söyledi:

"Çiftinin kazancını ben size anlatayım. 11 ay çalışır, bir ay toplar, satar, borcunu örter, çocuğuna verir, kızını evlendirir, bankaya borcu varsa onu öder. Çiftçinin durumu bu. Bu çiftçi müteahhit değil, çiftçi memur değil. Çiftçi bitmiş durumda. Biz Şubat'ın 15'inde en son şubatın 15 ile sonu arasında gübrelemeyi bitirmemiz lazım. Bahar gübresi şu anda gübre her gün 5-10 zam alıyor. Bizim de paramız yok. Paramız yok ki alalım. Mazot gübre desteğini bekliyoruz. Mazot gübre desteği de maalesef şubatın 15'inde başlasan martın 15'ini buluyor. Çiftçi o parayı bekliyor ki o parayla gübre alacak. Gübreleme her sene düşüyor yüzde 7, yüzde 5'e kadar düşen var. Gübrede bu adam dönüme 20 kilo dökeceğine 8 kilo, 7 kilo ekiyor. Çiftçi yok şu anda, yeterli değil. Mazot destekleri var o da olmasa biz gübre de atamayız. Devlet bu sene bir şey yaptı. 2025 gelmeden mazot gübre desteğini açıkladı. 'Dönüm başı 244 lira para vereceğim' dedi. Tamam kabul bu çok güzel. Ama arpanın da, buğdayın da, domatesin de, kirazın da, vişnenin de taban fiyatını açıklasın. Desin ki 'sen bu sene buğday yetiştiriyorsun buğdayın ücreti bu, arpa ekiyorsun; arpanın ücreti bu'. Bu politika nerede var? Türkiye'de yok. Çiftçi bu şekilde ekecek."

Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, Ziraat Odası'na yapılan kayıtla birlikte çiftçinin ödemesi gereken tarım sigortasının 10 bin 23 lira olduğunu da vurguladı.