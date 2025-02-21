Çiftçiler, Pancar Kota İptaline Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Çiftçiler, Pancar Kota İptaline Karşı Eylem Yaptı

Yozgatlı çiftçiler, Kayseri Şeker'in pancar kotalarını iptal etmesine karşı yargıya başvurdu.

21.02.2025 17:31
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin tohum ve mazotu çiftçiye pahalı sattığı için eleştiri içerikli paylaşım yapan ve pancar kotaları fabrika yönetimi tarafından iptal edilen çiftçiler haklarını aramaya devam ediyor. Pancar kotasının iptal edilmesine tepki gösteren çiftçilerden Mustafa Akyürek ve Ali Köklü, Kayseri Adliyesi'ne giderek, kota haklarının iadesi için yargıya başvurdu. Kayseri Şeker'e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikası önüne temsili tabut bırakıp, cenaze namazı kıldı.

Türkiye'nin Konya'dan sonra en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, girdi maliyetlerinden şikayet edip, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yöneticileriyle iliği sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptıkları gerekçesiyle, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi çiftçilerinden ikisinin şeker fabrikası tarafından pancar ekim kotalarının iptal edilmesinin ardından, çiftçilerin hak arayışları devam ediyor.

Pancar ekim kotaları iptal edilen Yozgatlı çiftiler, hafta başında Kayseri Adliyesine giderek, kotalarının tekrar verilmesi ­için yargıya başvurdu. Başvuru sonrası adliye önünde konuşan Yozgatlı çiftçi Mustafa Akyürek, "Kotamızı sildikleri için geçen hafta şikayetimizi yapacağız dedik ve şikayetimizi yaptık. Bu eylemlere devam edeceğiz. Cuma gününe kadar bizim rotamız iade olunursa olunacak. Olunmazsa soluğu Ankara'da alacağım, meclisin önüne gidip oturacağım" dedi.

Ali Köklü isimli çiftçi, "Biz sözümüzde durduk, dik yürüyüşümüzü halen sürdürüyoruz. Buradan tüm çiftçi kardeşlerimin sesi olmaya çalışıyoruz. Mustafa kardeşim ve ben bu yolda canımızı artık baş koyduk. Son damlasına kadar kanımızın bu yolda ilerleyeceğiz. Amacımız çiftçilerimizin hakkını savunmak, kendi haklarımızı, çoluk çocuğumuzun rızkını savunmak. Bu yüzden de adliyemize gelerek suç duyurumuzda bulunduk. Hakkımızı kanuni yollarla arayacağız" diye konuştu.

Çiftçiler, pancar kota iptal kararının geri çekilmemesi üzerine bugün, Kayseri Şeker Fabrikası iştiraklerinden olan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki şeker fabrikası önünde eylem yaptı. Eyleme, Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş da destek verdi. Çiftçiler yanlarında getirdikleri temsili tabutu fabrika önüne bıraktı, açıklamalarda bulunup, ardından da cenaze namazı kıldılar. Eylem nedeniyle polis, fabrika girişinde önlem aldı.

"Şu anda pancar çiftçisi ölmüş durumda"

Fabrika önünde eylem yapan çiftçilerden Mustafa Akyürek, çiftçinin öldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere bizim kotalarımızı sildiler. Bizim derdimiz oldubitti, ekmek dedik, ekmeğimizle oynatmayız dedik ve hala bunu savunuyoruz. Neden? Şu anda pancar çiftçisi ölmüş durumda. Piyasada tohum bugün 20 bin lira, bizim şirketimizde 35-40 bin lira. Bizim oradaki kazancımız zaten oydu, onu da yedirtmeyiz. Hakkımız sonuna kadar arayacağız. Mazot 38 lirayken, 64 liradan verdiler. Biz bu hakkımızı savunduk diye çiftçinin pancar kotasını sildiler. Çiftçiyle uğraşılmaz, ekmekle oynanmaz. Cumhurbaşkanımız Ziraat Bankası'ndan kredi teşviki veriyor. Neden? Çiftçi kalkınsın diye veriyor. Bunlar çiftçi ölçsün diye üstümüzde geziyor. Yazık, günah, çiftçiyi ezmeyin, çiftçiyi bu zulümüm yapmayın. Bugün şimdi çiftçimizin, kendimizin cenaze namaz kılacağız."

"Biz bu girdilerin altında eziliyoruz"

Girdiler karşısında çiftçilerin ezildiğine dikkati çeken çiftçi Ali Köklü, şunları söyledi:

"Bugün burada toplanma sebebimiz çiftçimizin diri diri toprağa gömülme sebebi. Yani bizi diri diri gömdüler, yok saydılar. Ama biz vardık, üreten çiftçilerdik, yazık ettiler bizlere. Gerçekten girdiler çok yüksek, maliyetler çok yüksek. Biz bu girdilerin altında eziliyoruz. Mustafa arkadaşımızın da değindiği gibi, gübre desteği veriliyor, mazot desteği veriliyor devletimiz tarafından ama fabrikamızdan 28 bin liradan ilaç tohum aldık. Girdiler çok yüksek, 64 liradan mazot aldık. 22 bin 600 liradan gübre aldık, daha o zamanlar 17-18 bin liraydı. Bundan sonraki süreçlerin değiştirmek istiyoruz, Hüseyin Akay'a yeter diyoruz, dur diyoruz. Kendi cenaze namazımızı kılmaya geldik bugün. Allah rahmet eylesin diyorum çiftçilerimize. Üzülerek söylüyorum bunları."

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş da çiftçinin sesini çıkaramadığına vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de AKP iktidarı Kayseri'de Kayseri şeker fabrikasına muhalefet eden, gerçekleri dillendiren herkes bir şekilde sindirilmeye çalışıyor. Şu anda inanıyorum ki, bu iki çiftçi kardeşimin yanında belki de binlerce pancar çiftçisi var. Yüreği bu insanlarla atan, bu insanların mağdur olduğunu düşünen, Kayseri bölgesine pancar eken çiftçilerin yüzde 80'i. Fakat bu insanların yanında durursak, bizim de kotamız silinir, bizim de başımıza bir şey gelir diye insanların hiçbiri buraya gelip de seslerini çıkaramıyorlar. Bu insanların Hüseyin Akay'la veya kişilerle ne derdi olabilir? Siz bu insanların gübresini kooperatif olarak, kooperatif niye kuruldu, çiftçilerin maliyetini düşürmek için, çiftçilere faizsiz girdi sağlayabilmek için. Siz bu insanlara gerçekten doğru bir şekilde destekleme yaptığınızda bunlar bu işi yapıyorsa, bak kardeşim bir insan 38 liradan satılan mazotu bize 64 liraya niye verdin deyince bu insanın kotasının silinmesi nasıl bir ahlaki durum. Bunu gerçekten herkesin sorgulaması lazım. Mustafa veya Ali yanlış bir şeyler de söylemiş olabilir. Fakat yanlış söylenen şeyin karşılığı bu insanın pancar üretim hakkını elinden almak değildir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiftçiler, Pancar Kota İptaline Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika

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