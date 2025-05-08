Çiftçiler Reyhanlı'da Eylem Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Çiftçiler Reyhanlı'da Eylem Yaptı

Reyhanlı'daki çiftçiler, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet ederek eylem yaptı.

08.05.2025 15:37
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Reyhanlı'da soğan üreticileri, girdilerinin gelirlerinden fazla olduğunu söyledi. Çiftçiligi bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Yunus Göçmen, "Buralar başka ülkenin çiftçilerinde olsa şu anda Paris gibi olurdu. Biz şu anda Afganistan'ı yaşıyoruz. Hükümet kaynakları düzgün yerlere ayırsın. Beşli çeteye, kırk haramilere değil, şuradaki çiftçiye ayırsın" diye konuştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Akyayla köyünde Soğan ve Patates Üreticileri Derneği öncülüğünde dün bir araya gelen çiftçiler eylem yaptı.

Eyleme katılanlardan Yunus Göçmen, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Eskiden çiftçilik yaptığını ama bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Göçmen, çiftçi, tüccar arkadaşlarının her yıl daha zarar içinde olduğunu gördüklerinde çiftçiliği bıraktığı için kendini şanslı hissettini ifade etti.

"Bizi bu arabalara, traktörlere layık görmüyorlar"

Çiftçilerin milyonluk arabalara, traktörlere bindiği söylemlerine cevap veren Göçmen, "Ben biliyorum, 'Milyonluk arabalara, traktörlere biniyorlar, açız diyip bağırıyorlar' diyecekler. Artık ülkemizi o hale getirdiler ki 'Bir dilim ekmeğiniz varsa şükredecek hale gelin' diyorlar. Bize 'İnsan gibi yaşamayın' diyorlar. 'Bizim verdiğimiz üç kuruşla yaşamaya çalışın, ölmemeye çalışın ama bunun dışında bir şey bizden istemeyin'... Bizi bu arabalara, traktörlere layık görmüyorlar" diye konuştu.

"Şu an Afganistan'ı yaşıyoruz"

"Bundan sonra kimse ekmesin istiyorlar" diyen Yunus Göçmen, şunları söyledi:

"Bizim petrolümüz yok. Bizim doğal kaynaklarımız da fazla değil. Bizim en büyük kaynağımız bu ova, tarlalar. Bu tarlalar dünyanın başka ülkesindeki çiftçilerin elinde olsa, şu anda Paris gibi olurdu. Biz şu anda Afganistan'ı yaşıyoruz. Bu düzelmez mi, düzelir. Yeter ki hükümet kaynakları düzgün yerlere ayırsın. Beşli çeteye, kırk haramilere değil, şuradaki çiftçiye ayırsın."

"Dış ülkelerle rekabet yapamıyoruz"

Pamuk, buğday, mısır, soğan, patates üreticisi Abdurrahman Parlak da girdilerinin gelirlerinden çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Yıldan yıla dış ülkelerle rekabet edemez hale geldiklerini anlatan Parlak, "Dış ülkelerle rekabet yapamaz haldeyiz. Öyle bir borçlandık ki elimizdeki traktörü satıp gübre, ilaç, işçi parasını ödeyip tekrar bankalardan kredi çekip traktör alıyoruz. Hükümetin başındakiler, bakanlar diyor ki 'Çiftçi traktör alıyor'... Baksınlar traktör peşin mi alınmış, krediyle mi? Önceki traktörü niye satmış?" şeklinde konuştu.

"Mısır ektik, hükümet bir milyon ton mısır ithal edecek"

Soğanın yetiştiğini, satış zamanı geldiğini, hükümetin bu süreçte dışarıdan soğan ithal ettiğini belirten çiftçi Abdurrahman Parlak, mısır ektiğini, sulama zamanında olduklarını, hükümetin 31 Temmuz'a kadar bir milyon ton mısır ithal edeceğini anlatarak, üreticinin yetiştirdiğini ancak borçlandığını ifade etti.

Parlak, "Üretici olarak yetiştiriyoruz ama kendileri nedense gemilerini çalıştırmak için mi acaba her şeyi dışarıdan ithal getiriyorlar?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiftçiler Reyhanlı'da Eylem Yaptı - Son Dakika

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