Çiftçilere Kahverengi Kokarca Bilgilendirmesi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akçakoca Ziraat Odası iş birliğinde, Kahverengi Kokarca zararlısıyla mücadele Tarım Sigortası ve kırsal kalkınma destekleri hakkında çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Tarım ve Orman Müdürü Cemil Uzun, Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, Akçakoca Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Kara, Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Uzun, teknik personel, Fakıllı Köyü Muhtarı ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantıda, Düzce genelinde başta fındık olmak üzere birçok ürüne büyük zarar veren Kahverengi Kokarca zararlısına karşı mücadele yöntemleri, ilaçlama zamanları ve alınması gereken önlemler hakkında teknik bilgiler paylaşıldı. Ayrıca hayvancılıkla ilgili güncel gelişmeler ve destek programları da çiftçilere aktarıldı.

İl Müdürü Uzun, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle sunulan ekipman desteklerine dikkat çekerek, bu yıl fındık hasadında kullanılan file sisteminin de desteklenen ekipmanlar arasında yer aldığını belirtti. Uzun, "File sistemi sayesinde hem kalite hem de verimlilik artıyor. Bu destek hem üreticimizin refahını artırmak hem de tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak açısından önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Tarım sigortaları, üreticilerimizin doğal afetler nedeniyle uğrayabilecekleri zararların karşılandığını belirten Uzun, tarım sigortalarının, üreticilerin risklere karşı korunması için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Toplantı, çiftçilerin sorularının yanıtlanması ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. - DÜZCE