Çifteler'de belediye ekipleri gece boyu çalıştı - Son Dakika

Eskişehir'in Çifteler İlçe Belediyesi ekipleri, ilçeye yağan kar nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için gece boyu çalıştı.

Hafta sonu aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çifteler Belediyesi çalışanları aralıksız mesailerine devam etti. İlçe merkezi ve köy yollarında karla mücadele eden belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece boyu sürdürdü. Belediye Başkanı Kadir Bıyık, vatandaşların kar yağışının keyfini sürmesi ve olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. - ESKİŞEHİR