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Çiftlikköy'de itfaiyeciler araçlarını boyadı - Son Dakika

Çiftlikköy'de itfaiyeciler araçlarını boyadı

12.02.2022 10:09
Çiftlikköy'de itfaiyeciler araçlarını boyadı

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, boya zamanı gelmiş olan itfaiye araçlarını el birliği ile boyayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, boya zamanı gelmiş olan itfaiye araçlarını el birliği ile boyayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, aracın boyanmasının ardından İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Silpagar, çalışmalarından dolayı personeli kutlayarak, "Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelimiz, araçlarımızın bakım onarım ve tamiratlarını dışa bağımlı olmadan kendi bünyemizde gerçekleştirmiş. Onlara teşekkür ediyorum. Güçlü hizmete devam diyorum" dedi.

Belediye kaynaklarını verimli kullandıklarını dile getiren Silpagar, şöyle konuştu:

"Çiftlikköy Belediyesi olarak daha önce atıl malzemelerden ürettiğimiz park ve bahçe malzemelerinin çocuk parklarımızda yeniden değerlendirilmesiyle bir geri dönüşüm sağlamıştık. Aynı şekilde parklarda kullanılan toprağı ve bitkilerin büyük kısmını yeni kendi imkanlarımızla kendi tesislerimizde üretiyoruz. Şimdi de itfaiye araçları ve araç filosunda bulunan diğer araçların boyanması gibi işlerle öz kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmayı sürdürüyoruz. Başarılı çalışmalara imza atan İtfaiye Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimizde verimli bir şekilde emeklerini ortaya koyan personellerimizi tebrik ediyorum." - YALOVA

Çiftlikköy'de itfaiyeciler araçlarını boyadı
Çiftlikköy'de itfaiyeciler araçlarını boyadı
Çiftlikköy'de itfaiyeciler araçlarını boyadı

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Ali Murat Silpagar, Çiftlikköy, İtfaiye, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftlikköy'de itfaiyeciler araçlarını boyadı - Son Dakika


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