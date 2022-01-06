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Çiğli Belediyesinden 2 yılda üst yapı atağı - Son Dakika

Çiğli Belediyesinden 2 yılda üst yapı atağı

06.01.2022 13:46
Çiğli Belediyesinden 2 yılda üst yapı atağı

Çiğli Belediyesi, son iki yılda 225 bin 696 metrekare parke taşı yol, 45 bin metrekare parke taşı kaldırım, 4 bin 666 metrekare beton yol ve 5 bin 200 ton asfaltlama çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çiğli Belediyesi, son iki yılda 225 bin 696 metrekare parke taşı yol, 45 bin metrekare parke taşı kaldırım, 4 bin 666 metrekare beton yol ve 5 bin 200 ton asfaltlama çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çiğli Belediyesi, üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, 2020 ve 2021 yıllarında 225 bin 696 metrekare parke taşı yol, 45 bin metrekare parke taşı kaldırım ve 4 bin 666 metrekare beton yol yapıldı. Yapılaşmanın devam ettiği mahallelerde 70 yeni sokak açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

2 yılda 5 bin 200 ton asfalt serildi

2020 yılında kent genelinde bin 500 ton asfaltlama çalışması yapan Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde yoğun olarak devam eden doğalgaz, internet gibi altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollara hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla komşu ilçesi olan Karşıyaka Belediyesi ile iş birliği yaptı. Asfalt için gerekli malzemeleri tedarik eden Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Belediyesinin Şantiye Tesisindeki Asfalt Plentini kullanarak ihtiyaç duyduğu asfaltı temin etmeye başladı. Ağırlıklı olarak altyapı çalışmalarının devam ettiği mahallelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında, 2021 yılında 3 bin 700 ton olmak üzere son iki yılda 5 bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Koordinasyon Gümrükçü'de

Öte yandan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçede altyapı çalışmalarında bulunan şirketlerin yöneticileriyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Toplantıda, vatandaşların belediyeye ilettiği şikayetleri yöneticilerle paylaşan Gümrükçü, altyapı çalışmalarının yeni yılda Çiğli Belediyesinin öncülüğünde koordineli bir şekilde sürdürüleceğini vurgulamıştı.

"Kesintisiz ve güvenli bir yaşam sunacağız"

Vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştırmak adına üst yapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve gelir gelmez vatandaşlarımızın her gün yaya veya araçla kullandıkları sokakları, caddeleri ve kaldırımları kullanışlı ve güvenli hale getirmek amacıyla üst yapının sıkıntılı olduğu noktaları belirledik. Daha sonra aciliyet durumuna göre çalışmalarımıza başladık. Fen işleri Müdürlüğümüz geride bıraktığımız iki yılda önemli rakamlarda parke taştan yol ve kaldırım, beton yol ve asfaltlama çalışması yaptı. Çiğli, İzmir'de yapılaşmanın hızlı olduğu ilçelerin başında geliyor. Buna bağlı olarak altyapı çalışmalarının üst yapıya yönelik sıkıntılar oluşturduğu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu duruma önlem almak amacıyla komşu ilçemiz olan Karşıyaka Belediyesi ile asfalt tedariki konusunda iş birliği yaptık. İlçemizde altyapı çalışmalarında bulunan şirketlerinin yöneticileri bir araya geldik. Yeni yılda altyapı ve üst yapı çalışmaların koordinasyonunda bizzat yer alarak vatandaşlarımızın günlük yaşantısının sekteye uğramasına izin vermeyeceğim" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden 2 yılda üst yapı atağı
Çiğli Belediyesinden 2 yılda üst yapı atağı
Çiğli Belediyesinden 2 yılda üst yapı atağı

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Çiğli Belediyesi, Karşıyaka, Hisarcık, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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