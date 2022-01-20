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Çiğli'de kadınlara yönelik meslek edindirme kursları meyvelerini veriyor - Son Dakika

Çiğli'de kadınlara yönelik meslek edindirme kursları meyvelerini veriyor

20.01.2022 15:00
Çiğli'de kadınlara yönelik meslek edindirme kursları meyvelerini veriyor

Çiğli Belediyesi tarafından, kadınlara meslek edindirmek amacıyla başlatılan pastacılık kursuna katılan kursiyerler, ürettikleri el emeği ürünler ile sektörde hızla ilerliyor.

Çiğli Belediyesi tarafından, kadınlara meslek edindirmek amacıyla başlatılan pastacılık kursuna katılan kursiyerler, ürettikleri el emeği ürünler ile sektörde hızla ilerliyor.

Çiğli'de, kadınların sosyalleşmesi ve istihdam zincirine dahil edilmesi hedefiyle başlatılan meslek edindirme kursları meyvelerini vermeye başladı. Çiğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli eğitmenler eşliğinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yeni binasının mutfağında kurulan pastacılık atölyesi, kısa süre içerisinde sektörün önemli üretim merkezlerinden biri konumuna geldi. Görsel ve lezzet açısından oldukça başarılı pasta ve tatlılar yapan kursiyerlere, iş dünyasından ciddi teklifler gelmeye başladı. Aldıkları eğitim sayesinde sektörde yer alarak aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade eden kursiyerler, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye kendilerine sağladığı üretim imkanı için teşekkür etti.

Başkan Gümrükçü: "Bu başarı Çiğli'nin kadınlarının"

İmkan verilmesi durumunda kadınların neleri başarabildiğine bir kez daha şahit olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, "Toplumsal gelişimimiz için kadınların sosyal, kültürel, sportif ve istihdam alanlarındaki varlığını güçlendirmeliyiz. Fikirlerinden faydalanmalıyız. Tarihimizde defalarca şahit olduk ki Türk kadını çalışkandır. Yeter ki onları destekleyelim. Başaramayacakları hiçbir şey yok. Çiğli Belediyesi olarak, bu bilinçle kadınların hayatın her alanındaki varlığını kuvvetlendirecek hizmet ve projeler üretiyoruz. Meslek edindirme kurslarımız da bu çalışmalarımızın başında geliyor. Kısa süre önce başlattığımız Pastacılık kursuna katılan kadınların sektörde talep edilen kişiler olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Temennimiz Çiğli Belediyesi meslek edindirme kurslarında eğitim alan çok daha fazla kadının üretim zincirine dahil olmasıdır. Bu noktada meslek edinmek isteyen tüm kadınları kurslarımıza katılmaya bekliyorum. Çiğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yöneticileri ve eğitmenlerine de gösterdikleri dayanışmadan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR

Çiğli'de kadınlara yönelik meslek edindirme kursları meyvelerini veriyor
Çiğli'de kadınlara yönelik meslek edindirme kursları meyvelerini veriyor

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Halk Eğitim Merkezi, Çiğli Belediyesi, İstihdam, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'de kadınlara yönelik meslek edindirme kursları meyvelerini veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli'de kadınlara yönelik meslek edindirme kursları meyvelerini veriyor - Son Dakika
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