Çıkrık\'tan Veda Ziyaretleri Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Baskil İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık'ın veda ziyaretleri sürüyor.
Çıkrık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'yı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık'a plaket takdim etti.
Saka, Çıkrık'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı. - KARS
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