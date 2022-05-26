Çıldır'da bilgiler kıyasıya yarıştı

İlçe Kaymakamı Fatih Bayramın girişimleri "Bilimden Haberim Var" projesi bağlamında Çıldır'da bulunan dört ortaokul arasında bilgi yarışması yapıldı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Açılış konuşmasını Çıldır Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcının yapmış olduğu programda İlçe Kaymakamı Fatih Bayram yaptığı konuşma ile öğrenci ve katılımcılara proje hakkında bilgi verdi. Daha sonrasında öğrencilerin bilgi yarışmasına geçildi.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Ortaokulu, Çıldır İmamhatip Ortaokulu, Aşıkşenlik Şehit Er Taner Karadeniz Orta Okulu ve Kurtkale Ortaokulu arasında yapılan "Bilimden Haberim Var" konulu bilgi yarışmasında öğrenciler başabaş mücadele etti. Yarışmaya hızlı başlayan Kurtkale Orta Okulu öğrencileri heyecanlarına yenik düşünce yarışmayı büyük bir özveri ve hazırlık aşaması geçirdiği belli olan Aşıkşenlik Şehit Er Taner Karadeniz Orta Okulu öğrencileri kazandı. Çıldır İmam Hatip ortaokulu ile Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Ortaokulu vasat görüntüsü ile ilçe halkını üzdü.

Yarışma sonunda 1. olan okul öğrencilerine İlçe Kaymakamı tarafından NTV sponsorluğunda alınan bilgisayarlar verildi. 2., 3. ve 4. olan okul öğrencilerine de İlçe Belediye Başkanı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri tablet hediyelerini öğrencilere verdiler.

Yarışma toplu resim çekimi sonrası son buldu. - ARDAHAN