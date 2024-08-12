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Çıldır Gölü'nde gün batımı

ARDAHAN - Dünyada gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Çıldır Gölü'nde ki manzara görenleri hayran bırakıyor

Doğal güzellikleri ve ilçe sınırları içindeki tarihi Şeytan kalesi, Akçakale Adası ve birçok görsel güzelliğe sahip olan Çıldır, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor. Güneşin batmaya yüz tuttuğu dakikalarda gerek yaz gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsünden bir şey kaybetmiyor ve adeta gün batımını izlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Yerli turistlerin akın ettiği Çıldır Gölünde gün batımının keyfini doyasıya yaşıyor.

Akçakale köyü Göl kıyısındaki balıkçı restoran yerinde vatandaşlar bir yandan, meşhur sarıbalığın tadını tadıyorlar bir yandan da gün batımının keyfini doyasıya yaşıyor.

Balıkçı Turhan Kılıç, göl kıyısında gün batımını izlemeye gelen onlarca vatandaşın bu görsel şölene şahitlik ettiğini söyleyerek, güneşin batarken bulutlara yansıması ayrı bir güzellik oluşturduğunu söyledi.