Çıldır İlkokulu\'ndan 23 Nisan programı

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Çıldır İlkokulu tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı Çıldır Sezgin Yolcu Orta Okuluna ait kapalı halı sahada gerçekleşti.

Programa Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 2. Hudut Tabur Komutanı Rıdvan Kök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Kurum Amirleri, öğrenci, veliler ve halk katıldı. Saygı Duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile birlikte başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız tarafından yapıldı. M. Enes İpek, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 2. Hudut Tabur Komutanı Rıdvan Kök öğrencilerin bayramını kutlaması ile birlikte Çıldır İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Çıldır İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından bir çok alanda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesinin ardından program sona erdi. - ARDAHAN