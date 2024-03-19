Çıldır Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Yemeği Verdi

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Çıldır Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Çıldır Kaymakamı M.Enes İpek ve eşi Emine İpek Şehit Aileleri ve Gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programı Kaymakamlık organizasyonunda taziye evinde düzenlendi. İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın yaptığı dua ile başlayan programda konuşan Kaymakam İpek, "birlik ve beraberliklerin daha da pekiştiği bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum Ayrıca Bu organizasyonda emeği geçen SYDV Müdürümüz İsmail Baydar'a, personellerine ve Belediye çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi

İftar sonrası tek tek davetlilerle ilgilenen Kaymakam M. Enes İpek ve eşi Emine İpek, davetlilerle sohbet ederek, teşriflerinden dolayı teşekkür ettiler. Taziye Evinde düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamı M.Enes İpek ve eşi Emine İpek'in yanı sıra Garnizon Komutanı Rıdvan Kök ve eşi Fadime Kök, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Amiri Halit Karahan ve eşi Safiye Karahan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mete Coşkun, İlçe SYDV Müdürü İsmail Baydar, SYDV mütevelli Heyet Üyeleri, Şehit Aileleri, gazilerimiz, çocuklar ve gençler katıldı. - ARDAHAN